¿Qué es un nódulo pulmonar, la afección por la que operarán al Papa León XIV?

Papa León XIV y una imagen de un nódulo pulmonar. Fotos: AFP/Getty

El Papa León XIV anunció que se someterá a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en el pulmón que le detectaron en un estadio temprano.

“Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, aseguró el Papa este domingo.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

¿Qué es un nódulo pulmonar y qué tan peligroso es?

Los nódulos pulmonares son áreas de crecimiento anormal en los pulmones, explicó la Clínica de Cleveland en su página web.

También destacó que pueden ser causados ​​por infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Aunque suelen ser benignos

La Sociedad Americana del Cáncer también coincide que la mayoría de los nódulos pulmonares detectados no son cancerosos.

“Con más frecuencia, son el resultado de infecciones previas, tejido cicatricial, u otras causas”.

¿Cuáles son los síntomas de los nódulos pulmonares?

La Clínica de Cleveland destacó que los nódulos pulmonares rara vez causan síntomas, pero si la masa presiona las vías respiratorias o es canceroso, el paciente podría experimentar:

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar (disnea) o sibilancias

tos crónica o tos con expectoración de sangre

Fatiga

Ronquera

Pérdida de apetito y pérdida de peso inexplicable.

Infecciones respiratorias recurrentes como bronquitis o neumonía

Sobre la operación del Papa León XIV

El Papa León XIV compartió que “los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, decidió operarme para removerlo”.

“La intervención ya está programada para los próximos días”, dijo el jefe de los mil 400 millones de católicos del mundo semanas antes de una gira por América Latina.

La oficina de prensa del Vaticano precisó que el Papa necesitará aproximadamente una semana para recuperarse de la operación.

¿Quién es el Papa León XIV?

Robert Prevost nació en Chicago pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad.

En mayo de 2025 se convirtió en el primer Papa estadounidense tras el fallecimiento de su predecesor argentino, Francisco, el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

Francisco pasó varias semanas en el hospital Gemelli de Roma, donde tradicionalmente acuden los papás para recibir tratamiento médico.

Más discreto que su predecesor, Robert Francis Prevost se ha impuesto como líder con un estilo propio. Alza la voz a favor de los migrantes y en contra de las guerras y ha advertido de los peligros de la inteligencia artificial.

Después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán en febrero, el Papa ha criticado una y otra vez este conflicto.

Condenó la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la república islámica.

Trump se arremetió contra el pontífice, a quien ha calificado de “débil frente a la delincuencia y pésimo en política exterior”, a lo que León XIV respondió diciendo que tenía el “deber moral de alzar la voz”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, salió entonces en su defensa y este domingo le expresó su “solidaridad personal, así como la del Gobierno italiano, ante la prueba a la que se enfrentará en los próximos días”.

Es el primer susto de salud para el papa León XIV tras dieciséis meses a un ritmo vertiginoso pese a que él intenta mantener un equilibrio con su vida privada.

Es aficionado al tenis ya la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas ya la lectura.

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