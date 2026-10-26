Jalen Williams sufre aterradora lesión de tobillo en la NBA: impactante video

Jalen Williams tuvo que salir en camilla tras juego de Oklahoma | Foto: AFP

Jalen Williams protagonizó un dramático momento en el juego de este domingo entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers, pues aunque su equipo ganó por marcador de 108 a 101, las miradas se dirigieron a la lesión de tobillo que sufrió en el último minuto del encuentro.

El jugador de 25 años se quedó tendido sobre la duela y tuvo que ser desalojado en camilla, mientras sus compañeros de equipo se tomaban la cabeza en señal de preocupación y algunos otros hasta lloraban al ver las expresiones de dolor del basquetbolista.

Así fue la aterradora lesión de Jalen Williams

Jalen Williams sufrió una caída en una acción ofensiva de último minuto y recibió atención médica antes de ser retirado del partido, correspondiente al inicio de la temporada 2026-27 de la NBA.

⚠️😰 No apto para sensibles.



La gravísima lesión de Jalen Williams en su tobillo. https://t.co/uQwgUVfl2g — Offsider (@Offsider_ES) October 26, 2026

La jugada sucedió cuando restaban 1:14 del último periodo del partido, momento en el que Williams penetró hacia el aro e intentó una clavada, mientras Kris Dunn y Derrick Jones Jr. participaban en la respuesta defensiva.

Al caer, la pierna izquierda del jugador de Oklahoma quedó debajo de su cuerpo y se dobló de manera antinatural. Tras caer, el propio basquetbolista se tapó la boca con las manos en señal de sorpresa e incredulidad.

La lesión de Jalen Williams provocó la intervención inmediata del personal médico. Tras la revisión de la acción, Kris Dunn recibió una falta flagrante de tipo 1, según retomó Claro Sports.

Los asistentes médicos cubrieron la zona afectada con toallas y colocaron una férula en la pierna del basquetbolista, mientras los jugadores de ambos equipos observaban la asistencia. El encuentro permaneció detenido alrededor de cinco minutos.

🇺🇸 | Jalen Williams, jugador de la NBA en Estados Unidos, sufre una grave lesión en la parte inferior de la pierna. pic.twitter.com/NCbkbh2Odj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

Jalen Williams terminó el encuentro con ocho puntos, cinco asistencias, dos rebotes y dos robos en 32 minutos de actividad.

Aficionados y jugadores muestran su apoyo a Jalen Williams

Los aficionados de Oklahoma City Thunder hicieron sentir su apoyo al jugador desde las tribunas del Paycom Center, pues corearon “J-Dub“, apodo del jugador, quien levantó ambos pulgares antes de abandonar la duela en camilla.

Jalen Williams receives a standing ovation after being stretchered off following a leg injury 🙏 pic.twitter.com/dRkjLH7iVB — ESPN (@espn) October 26, 2026

Shai Gilgeous-Alexander se mostró afectado por la lesión de su compañero y no pudo contener las lágrimas durante su entrevista posterior al encuentro. El base de Oklahoma City expresó su preocupación y señaló que el equipo deberá mantenerse competitivo durante la ausencia de Williams.

Por su parte, el entrenador Mark Daigneault reconoció el impacto de lo sucedido en el vestidor y explicó que todavía no contaba con información médica para determinar el alcance de la lesión.

SGA was visibly shaken after Jalen Williams' injury. https://t.co/li3YY2ug74 pic.twitter.com/p9xgtqD647 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 26, 2026

¿Cuál es la gravedad de la lesión?

Hasta el momento, Oklahoma City Thunder no ha ofrecido el parte médico de Jalen Williams, por lo que se desconoce la condición precisa y la gravedad real de la lesión del jugador.

Aunque diversos medios a nivel internacional retomaron que se trató de una fractura expuesta, la NBA tampoco ha emitido declaraciones al respecto; sin embargo, se espera que se ofrezcan noticias en las siguientes horas.

La temporada 2026-2027 de la NBA apenas comienza y los aficionados se cuestionan cuánto tiempo podría estar Jalen Williams alejado de la acción, pero no se ha precisado cuántos partidos se perderá por la lesión.

Cason Wallace también abandonó el partido por molestias en el hombro izquierdo, mientras que Jaylin Williams salió debido a problemas en la muñeca derecha. Ambos jugadores de Oklahoma dejaron de participar desde el primer cuarto.

El Thunder volverá a jugar este mismo lunes 26 de octubre frente a Phoenix Suns, nuevamente en el Paycom Center, con la disponibilidad de Jalen Williams pendiente del reporte médico que emita la organización.

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