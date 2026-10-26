Productores de maíz aplazan protesta de este martes tras reunión con autoridades federales

Productores aplazan protesta nacional del este 27 de octubre. Foto: Cuartoscuro

Productores de la Confederación Agropecuaria de México dieron a conocer que se aplazará la protesta que se tenía prevista para este martes 27 de octubre de 2026 en 10 estados del país. De acuerdo con esta organización conformada por campesinos, esta decisión se tomó tras alcanzarse avances en sus peticiones a las autoridades federales.

Campesinos suspenden bloqueos este 27 de octubre

El presidente de la Confederación Agropecuaria de México, Mauricio Pérez Cabrera, informó a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de la organización que se suspenderá la protesta nacional que tenían planeada para este martes 27 de octubre de 2026.

Según el dirigente, la decisión se tomó luego de que se alcanzaran avances en sus peticiones durante una reciente reunión con las autoridades federales.

Ahora la Confederación espera que el Gobierno federal, así como las autoridades de Querétaro, Jalisco, Michoacán y Guanajuato acuerden recursos para apoyar a los productores de maíz blanco, una bolsa de recursos que permita atender las pérdidas que enfrenta el campo.



“Les voy a solicitar que la manifestación, la movilización del día 27 de octubre que teníamos planeado hacerla, suspendamos”. pidió Pérez Cabrera.

Se dieron avances con las autoridades

Mauricio Pérez Cabrera, presidente de la Confederación Agropecuaria de México, informó que se dio un encuentro el pasado jueves 22 de octubre con autoridades federales, donde se planteó la posibilidad de establecer apoyos económicos para el campo mexicano.

Sobre los avances que se dieron en sus exigencias, el dirigente dijo que aunque son limitados, existe una disposición del Gobierno para encontrar una solución a las demandas de los agricultores.

El dirigente pidió a los productores continuar con sus actividades y cosechas mientras se desarrollan las siguientes reuniones.

“Continuamos con nuestras actividades, sigamos cosechando, que el señor nos dé licencia”, pidió Pérez Cabrera.

Y aclaró que la suspensión de la protesta nacional no significa que las exigencias hayan sido abandonadas, sino que se dará tiempo a las autoridades para concretar acuerdos.

¿Qué acordaron los productores con el Gobierno?

De acuerdo con el presidente de la Confederación Agropecuaria, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba Jazmín López Gutiérrez convocó una reunión entre autoridades federales, estatales y representantes de la organización.

“En la semana que entra, ella tomará previsiones, va a citar a los estados de la República que participaron el año pasado”, comentó.

Los gobiernos de Querétaro, Jalisco, Michoacán y Guanajuato deberán analizar, junto con el Gobierno federal, la posibilidad de reunir recursos para atender las necesidades de los productores de maíz blanco.

El dirigente sostuvo que los agricultores necesitan recuperar, al menos, el punto de equilibrio de sus inversiones, pues aseguró que actualmente trabajan con pérdidas.

“Es única y exclusivamente una condición de que si nosotros vamos a frenar el movimiento del 27, tiene que generar dividendos esa misma semana para la confederación. Dividendos en qué sentido, en que únicamente estamos pidiendo que podamos llegar al punto de equilibrio de la inversión que estamos generando. Seguimos perdiendo dinero todos los días, no podemos seguir“, explicó.

También advirtió que la suspensión de la protesta dependerá de que las conversaciones produzcan resultados concretos durante esta semana.

Por último, la Confederación Agropecuaria de México reiteró que continuará dando seguimiento a las demandas de los productores.

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