Paro nacional de transportistas: ¿qué carreteras tendrán bloqueos hoy? Sigue el minuto a minuto EN VIVO
Este lunes 26 de octubre inicia el paro nacional de transportistas, a nivel nacional y por tiempo indefinido.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) inició este lunes 26 de octubre un paro nacional de transportistas con el objetivo de presionar al Gobierno federal para la atención de sus demandas. Se prevén concentraciones en diversas carreteras del país.
Sheinbaum minimiza paro de transportistas y anuncia reunión a las 11:00 horas
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó, durante la mañanera de este lunes, que el paro de transportistas corresponde a un sector muy pequeño y responde a una modificación que se hizo en la Ley de Ingresos. Detalló que habrá una reunión entre transportistas y el Gobierno federal a las 11:00 horas.
Paro de transportistas en Querétaro: prevén concentraciones en tres puntos carreteros
En Querétaro, la concentración de transportistas comenzará a las 8:00 horas en dos puntos; el primero será la plaza de cobro número cinco de Palmillas, de Caminos y Puentes Federales sobre la autopista México-Querétaro, en la zona de San Juan del Río y Pedro Escobedo; el segundo sitio será el parador San Javier, ubicado en el kilómetro 191 de la autopista México-Querétaro; y el tercer punto se estableció en el OXXO Parador Azteca QRF, en la zona de Juriquilla, sobre el corredor carretero que conecta San Luis Potosí con Querétaro.
Paro de transportistas en Morelia: prevén recorrido por los periféricos hasta las 13:00 horas
Se espera la concentración de transportistas cerca del estacionamiento del Estadio de Morelos, partiendo al Periférico Independencia y Sur, luego al Periférico Revolución para finalmente regresar al Estadio Morelos por Periférico República. La hora de término se prevé a las 13:00 horas.
Paro de transportistas en Guanajuato: reportan tráfico lento y prevén afectaciones en León y Silao
Transportistas de Guanajuato comenzaron a manifestarse desde las 6:30 de la mañana, bloqueando uno de los carriles de las principales carreteras del estado, circulando a marcha lenta para alentar el tráfico. En León, se espera que los conductores se establezcan en la Puerta del Milenio, donde se encuentra la base de la Guardia Nacional de Caminos. Luego, a las 8:30 horas se espera que los transportistas se dirijan al bulevar Delta, y después a Puerto Interior en Silao, por lo que se espera carga vehicular en el bulevar Aeropuerto. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y de Guanajuato informó que otros de los puntos con posibles afectaciones será la carretera federal 45 en Silao. En Irapuato, se esperan la presencia de unidades en el entronque a Aldama y que circulen con destino hacia la Glorieta de Valle de Santiago y Salamanca.
Paro de transportistas en Coahuila: mil unidades se movilizarán en 4 ciudades
En Coahuila, el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Saltillo, Juan Manuel Ramos Cantú, indicó que serán mil unidades de transporte de carga las que participarán en el paro nacional de transportistas de este lunes, el cual se llevará a cabo en vías de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. Según medios locales, el delegado indicó que partirán de Kimberly Clark y se dirigirán hasta los límites con Monterrey, para luego dirigirse a la Caseta de la Carbonera.
Vialidades del Valle de México donde se esperan movilizaciones de transportistas
Las casetas y vialidades del Valle de México donde se espera que los transportistas hagan efectivo el paro nacional anunciado son:
• Caseta Tepotzotlán
• Autopista México-Querétaro
• Caseta Chamapa-Lechería con dirección al AIFA
• Autopista México-Pachuca
• Caseta Ecatepec-Pirámides
• Autopista Ecatepec-Pirámides
• Caseta Texcoco-La Cuchilla
• Caseta San Marcos-Chalco
• Caseta El Dorado, Toluca-Ixtlahuaca
• Caseta Toluca-La Marquesa
• Autopista Peñón-Texcoco
• Arco Norte en su conexión con la México-Pachuca
• Arco Norte en la conexión México-Tulancingo
Yucatán se suma al paro
Transportistas de Yucatán participarán este lunes en el paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras y rechazar las extorsiones, el cobro de piso y la reducción de estímulos fiscales. La movilización comenzará a las 8:00 horas en el Periférico de Mérida, a la altura del entronque con la carretera a Campeche. Aunque no tienen previstos bloqueos, los manifestantes advirtieron que podrían registrarse afectaciones viales en la zona.
Transportistas en Veracruz
Transportistas en Veracruz se concentrarán desde las 8:00 de la mañana en Ferchegas (Rafael Cuervo) rumbo a Cardel. Se prevé que el recorrido llegue hasta Casas GEO con retorno en la caseta La Antigua.
Aeropuerto de Guadalajara alerta
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara alertó que, ante el paro de transportistas, podrían registrarse afectaciones viales, especialmente en la carretera a Chapala. Por ello, recomendó a los pasajeros que tengan un vuelo anticipar su salida, considerar tiempo adicional para llegar a la terminal y consultar las condiciones del tráfico antes de salir.
Guadalajara-Colima
Guadalajara-Tepic
Guadalajara-México
Carretera Chapala
AIFA alerta por movilizaciones de transportistas este lunes
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha alertado a los usuarios para anticipar su salida por las movilizaciones de transportistas de este lunes 26 de octubre en diversas carreteras del Valle de México, incluidas algunas que conectan con el AIFA:
• Autopista México-Pachuca
• Autopista Chamapa-Lechería
• Autopista Ecatepec-Pirámides
• Autopista Peñón-Texcoco
• Arco Norte en su conexión con la México-Pachuca
Autopista México-Querétaro
El arribo de transportistas en la Autopista México-Querétaro ha sido constante desde antes de las 7:00 horas cuando las pesadas unidades empezaron a apostarse a las orillas de la importante vialidad en espera del comienzo del paro nacional, anunciado para este lunes 26 de octubre.
Transportistas se concentran en la caseta de Tepotzotlán
Transportistas ya se encuentran en las inmediaciones de la caseta de Tepotzotlán en el Edomex en espera de que comience el paro nacional que está previsto para las 8:00 horas.
Carreteras afectadas por el paro nacional
Se prevé que el paro nacional de transportistas se extienda por todo el país, afectando las principales carreteras:
México-Pachuca
México-Querétaro
México-Puebla
México-Cuernavaca
Circuito Exterior Mexiquense
Texcoco-Lechería
Chamapa-Lechería
Ecatepec-Pirámides
Peñón-Texcoco
Arco Norte
Salamanca-Celaya
carretera federal 45
Monterrey-Laredo
Monterrey-Reynosa
Monterrey-Saltillo
Matamoros-Reynosa
Morelia-Pátzcuaro
México-Guadalajara
Macrolibramiento de Guadalajara
Guadalajara-Colima
Culiacán-Mazatlán
¿Qué piden los transportistas?
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) acusó inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales y una presión económica que compromete a la operación de miles de empresas y empleos del autotransporte de carga.
Entre sus exigencias, la Canacar pide a la presidenta Claudia Sheinbaum la intervención del Gobierno federal para la atención de sus demandas y la obtención de respuestas formales, concretas y satisfactorias. Especialmente, se exhorta a cambiar la estrategia de seguridad en carreteras y mejorar la infraestructura carretera.
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