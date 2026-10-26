Paro nacional de transportistas: ¿qué carreteras tendrán bloqueos hoy? Sigue el minuto a minuto EN VIVO

Paro de transportistas en Guanajuato: reportan tráfico lento y prevén afectaciones en León y Silao

Transportistas de Guanajuato comenzaron a manifestarse desde las 6:30 de la mañana, bloqueando uno de los carriles de las principales carreteras del estado, circulando a marcha lenta para alentar el tráfico. En León, se espera que los conductores se establezcan en la Puerta del Milenio, donde se encuentra la base de la Guardia Nacional de Caminos. Luego, a las 8:30 horas se espera que los transportistas se dirijan al bulevar Delta, y después a Puerto Interior en Silao, por lo que se espera carga vehicular en el bulevar Aeropuerto. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y de Guanajuato informó que otros de los puntos con posibles afectaciones será la carretera federal 45 en Silao. En Irapuato, se esperan la presencia de unidades en el entronque a Aldama y que circulen con destino hacia la Glorieta de Valle de Santiago y Salamanca.