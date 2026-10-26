Muere Eric Bauza, voz en inglés de Bugs Bunny y Pato Lucas, a los 46 años

La familia de Eric Bauza informó sobre su muerte en redes Foto: Getty

Eric Bauza, famoso actor de doblaje conocido por dar voz a diversos personajes de los Looney Tunes, murió este domingo 25 de octubre, así lo dio a conocer su familia.

Fue a través de un comunicado breve en sus redes sociales en donde compartieron la noticia, aunque la familia no brindó mayores detalles de lo que había sucedido.

“Eric Bauza, actor de voz ganador del premio Emmy y la voz moderna de los personajes icónicos de Looney Tunes, Bugs Bunny y Daffy Duck, junto con docenas de otros personajes de dibujos animados queridos, ha fallecido de repente. Más detalles por venir”, se lee en el comunicado.

¿Qué le pasó a Eric Bauza?

La repentina muerte de Eric Bauza tomó a sus seguidores por sorpresa, aunque la familia no ha brindado información sobre lo sucedido, el diario El Mundo habla de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles.

El actor de doblaje ganó mayor reconocimiento con el lanzamiento de la película de “Coyote vs. Acme”, al momento de su fallecimiento tenía 46 años.

En la publicación del comunicado sobre su muerte, varios de sus amigos y seguidores mostraron su sorpresa en mensajes de amor hacia Eric Bauza.

“Esto es absolutamente devastador. Tuve el honor de conocerlo a lo largo de los años. Siempre lo admiré tanto como actor de voz y como persona”.

“¡Esto es devastador! Justo estaba pensando en él esta mañana y en el gran cambio que ha tenido su carrera con el éxito de Coyote contra Acme”.

“Una de las almas más talentosas, amables, divertidas y generosas. No puedo entender esto”.

“No tengo palabras. Te quiero, Eric. Gracias por todo tu arte, magia y amabilidad”.

¿Quién fue Eric Bauza?

Eric Bauza era un reconocido actor de doblaje nacido el 7 de diciembre de 1979 en Toronto, Canadá.

En su carrera le dio voz a diversos personajes de la franquicia de los Looney Tunes, como lo fueron Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig, Piolín y Marvin el Marciano.

Gracias a su trabajo en el doblaje logró conseguir dos premios Emmy infantiles y familiares a la mejor interpretación de voz en un programa de animación.

Comenzó su carrera como diseñador de personajes, donde trabajó en varios estudios de Hollywood, para posteriormente dar un paso hacia el doblaje, donde consiguió gran reconocimiento por la comunidad de la animación.

Algunos de los proyectos en los que formó parte fueron: “Las Chicas Superpoderosas”, “Los Padrinos Mágicos”, “Ultimate Spider-Man”, “Las Tortugas Ninja”, “Guardianes de la Galaxia”, “Transformers: Robots con Disfraz” y “Los Bebés Muppets”.

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