Utopías del Gobierno de la CDMX reciben reconocimiento de la ONU

Entrega de reconocimiento. Foto: Gobierno de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) recibió el reconocimiento Pergamino de Honor de ONU-Hábitat por el proyecto de las Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías) en la capital del país.

Utopías de la CDMX reciben reconocimiento de la ONU

Durante la inauguración de la Utopía “La Soberana”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, recibió el reconocimiento por parte de Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat y subsecretaria general de las Naciones Unidas.

“Gracias por el máximo reconocimiento mundial de innovación urbana que hoy acaba de entregarnos la representante de ONU-Hábitat en el mundo. A nombre del pueblo de la Ciudad de México, muchísimas gracias por este gran reconocimiento”, expresó Brugada.

La jefa de Gobierno mencionó que “las Utopías recuperan experiencias internacionales de urbanismo social y las adaptan a las necesidades de la población, con espacios públicos gratuitos que permiten ejercer derechos sin que el acceso a los servicios dependa de la capacidad económica de las familias”.

¿Qué son las Utopías de la Ciudad de México?

Las utopías son espacios que ofrecen actividades y servicios sociales, deportivos, culturales y recreativos, para promover el desarrollo integral de las personas. El proyecto inició en Iztapalapa, cuando Brugada era alcaldesa de dicha demarcación.

Desde el comienzo de la actual jefatura de gobierno, el programa se ha ido expandiendo en el resto de la ciudad. De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, cada unidad cuenta con un diseño arquitectónico para responder a su entorno social y ofrecer experiencias inclusivas.

Acciones principales en las Utopías:

Sistema Público de Cuidados

Alberca semiolímpica para la práctica deportiva y recreativa

Casas Sociales y Casas Culturales para fomentar la participación comunitaria

Trotapista y espacios al aire libre que promueven hábitos saludables

Salas de usos múltiples para talleres, actividades educativas y encuentros vecinales

Un proyecto ancla en cada Utopía, que servirá como detonador social y cultural

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