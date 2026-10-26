Paro nacional de transportistas: ¿en qué carreteras hay bloqueos hoy?

Bloqueo de transportistas. Foto: Armando de la Rosa

El paro nacional de transportistas de este lunes 26 de octubre registra movilizaciones en 19 entidades de México, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob). Con corte a las 09:30 horas, se reporta un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, así como cierres parciales en otros puntos de Tlaxcala y Veracruz.

¿Dónde hay bloqueos por el paro de transportistas?

De acuerdo con el reporte de la Segob, Veracruz concentra el mayor número de puntos de manifestación, con ocho; le sigue el Estado de México (Edomex), con seis. En tanto, Nuevo León y Tlaxcala registran tres puntos cada uno.

Aunque las movilizaciones se extienden a 19 entidades federativas, hasta el momento la autoridad reporta las siguientes afectaciones viales:

Tlaxco, Tlaxcala: bloqueo total

bloqueo total Otros puntos de Tlaxcala: cierres parciales

cierres parciales Veracruz: cierres parciales en algunos puntos

La información corresponde al corte de las 09:30 horas de este lunes 26 de octubre, por lo que las condiciones viales pueden cambiar durante el día.

¿Cuántas personas participan en el paro nacional de transportistas?

La Secretaría de Gobernación reportó un total de 858 personas y 691 vehículos en los 38 puntos de manifestación identificados en las 19 entidades federativas.

Por número de participantes, destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco, aunque el reporte no detalla en la información proporcionada la cantidad de personas que se concentra en cada uno de estos estados.

Gobierno mantiene diálogo con transportistas

Ante las movilizaciones, el Gobierno de México informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus planteamientos mediante las instancias competentes.

La autoridad señaló que busca privilegiar la construcción de acuerdos y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y a la industria de la transformación.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el paro nacional de transportistas y las posibles afectaciones en carreteras y vialidades.

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