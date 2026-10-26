Encuestas Florida y Texas 2026: así llegan Donalds, Jolly, Abbott y Paxton a la recta final

En ambas elecciones no hay una diferencia clara o marcada. Foto: Shutterstock

Byron Donalds llegó a la última semana de campaña por la gubernatura de Florida con una ventaja mínima sobre el demócrata David Jolly, en una de las contiendas más vigiladas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. El republicano sumó 49% de las preferencias frente a 47% de su rival, una diferencia que cabe dentro del margen de error y que se redujo desde el verano, según la encuesta más reciente de la Universidad del Norte de Florida (UNF), publicada por la radio pública WLRN.

Esa misma cercanía se repitió en Texas, aunque con un reparto distinto entre los dos cargos en juego. El gobernador Greg Abbott, que busca un cuarto periodo, conservó una ventaja corta sobre la demócrata Gina Hinojosa en casi todos los sondeos de octubre. En cambio, el fiscal general Ken Paxton, quien dejó fuera al senador John Cornyn en la segunda vuelta republicana, apareció detrás del demócrata James Talarico en la carrera por el Senado.

Los floridanos también eligen a quien ocupará un escaño en el Senado, en una elección especial entre la republicana Ashley Moody y la demócrata Angie Nixon. En los dos estados, las casillas de votación anticipada abrieron antes del día de la elección, y los números del voto latino apuntaron en direcciones opuestas de un estado a otro.

¿Cómo llegan Donalds y Jolly a la elección en Florida?

El sondeo de la UNF entrevistó por teléfono a mil 471 votantes probables entre el 12 y el 19 de octubre, y su margen de error fue de 2.81 puntos. En la edición de julio de esa misma encuesta, Donalds tenía cinco puntos de ventaja, así que la distancia entre ambos candidatos se recortó a menos de la mitad en 3 meses. Jolly, excongresista republicano que se cambió al Partido Demócrata, superó a Donalds por 16 puntos entre los votantes independientes.

En los temas del día a día, los encuestados se dividieron casi en partes iguales sobre quién maneja mejor el costo de vida, con 43% para Jolly y 42% para Donalds. El republicano sacó más ventaja en el tema del seguro de vivienda, 43% contra 38%. Sean Freeder, director del laboratorio de encuestas de la UNF, advirtió que el resultado dependerá de que los republicanos no se queden muy atrás de los demócratas en participación y entusiasmo, en un ambiente marcado por la baja aprobación del presidente Donald Trump.

Un sondeo previo de la firma Mason-Dixon para NBC6 y Telemundo 51, levantado entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, había dado a Donalds una ventaja más amplia, de 48% contra 41%, con 10% de indecisos. En ese mismo ejercicio, la inflación y el costo de vida fueron lo que más pesaba en el voto para 30% de los floridanos, por encima del rumbo del estado o del país (17%) y de la política migratoria (16%).

"David Jolly is a fraud."



With just eight days until Florida voters head to the polls, Rep. Byron Donalds takes direct aim at his Democratic opponent for governor.



Speaking with @HARRISFAULKNER, Donalds criticizes Jolly's past party affiliations and his policies that would… pic.twitter.com/qkfwjqkufq — Fox News (@FoxNews) October 26, 2026

Moody defiende en las urnas el escaño que dejó Marco Rubio

La contienda por el Senado en Florida es una elección especial, porque Ashley Moody llegó al cargo por designación del gobernador Ron DeSantis en enero de 2025, cuando Marco Rubio dejó el escaño para convertirse en secretario de Estado. Quien gane ocupará el lugar hasta enero de 2029, y es uno de los 35 escaños del Senado que se renuevan en estas elecciones. Su rival, Angie Nixon, es representante estatal por Jacksonville.

En la encuesta de la UNF, Moody obtuvo 49% contra 45% de Nixon, mientras que en julio la diferencia era de ocho puntos. Nixon aventajó a Moody por 15 puntos entre los independientes, un comportamiento parecido al de la carrera por la gubernatura. El sondeo de Mason-Dixon, de principios de octubre, había mostrado un escenario más holgado para la republicana, con 50% contra 40% y 8% de indecisos.

¿Qué tan cerrada está la carrera entre Paxton y Talarico en Texas?

En Texas, tres de las encuestas con más trayectoria publicadas desde finales de septiembre colocaron a Talarico por delante, pero siempre dentro del margen de error. La Escuela Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston encuestó a 2 mil votantes probables, en inglés y en español, entre el 10 y el 14 de octubre, y dio al demócrata 48% contra 46% del republicano.

Los otros dos ejercicios marcaron diferencias de dos y tres puntos. El Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin registró 50% para Talarico y 47% para Paxton, y una encuesta de Fox News entre votantes probables lo dejó en 51% contra 49%. En el sondeo de la televisora, 58% de los votantes probables tenía una opinión desfavorable de Paxton, y cerca de siete de cada 10 consideraron el costo de vida un factor extremadamente importante para su voto. Entre quienes calificaron la inmigración como extremadamente importante, el fiscal general ganó por 20 puntos.

La gubernatura ofreció un cuadro distinto. Abbott superó a Hinojosa 49% a 46% en la medición de la Universidad de Houston y 52% a 47% en la de Fox News, aunque el Texas Politics Project fue la excepción y ubicó a la demócrata arriba por apenas un punto, 49% contra 48%. En ese mismo estudio, 72% de los demócratas se dijo muy o extremadamente entusiasmado por votar, contra 62% de los republicanos.

Gina Hinojosa has filed a lawsuit to see unredacted emails between Greg Abbott and Elon Musk. This comes after Hinajosa filed a PIR for the emails, but they were redacted. Abbott calls it "another act of desperation."

Both candidates voted early this morning.@fox7austin pic.twitter.com/j0PIiuE8ln — Angela Shen (@AngelaShenFOX7) October 19, 2026

¿Qué dicen las encuestas sobre el voto latino en Florida y Texas?

Las mediciones que separaron el voto latino mostraron una brecha clara entre ambos estados. En Texas, la Universidad de Houston entrevistó a más votantes latinos de lo habitual para tener una lectura más precisa de ese grupo, y los resultados se inclinaron hacia los demócratas. En Florida, el sondeo de Mason-Dixon dejó a los republicanos arriba entre los hispanos, aunque con márgenes más estrechos que en el conjunto del estado.

Estas son las cifras que reportó cada encuesta entre votantes latinos o hispanos.

Texas, Universidad de Houston . Talarico 52% y Paxton 41%; Hinojosa 53% y Abbott 43%

. Talarico 52% y Paxton 41%; Hinojosa 53% y Abbott 43% Texas, Texas Politics Project . Talarico 54% y Paxton 41%; Hinojosa 56% y Abbott 42%

. Talarico 54% y Paxton 41%; Hinojosa 56% y Abbott 42% Texas, Fox News . Talarico reunió 64% del voto hispano, sin cifra publicada para Paxton

. Talarico reunió 64% del voto hispano, sin cifra publicada para Paxton Florida, Mason-Dixon. Donalds 48% y Jolly 43%; Moody 47% y Nixon 40%

Dentro del electorado latino de Texas también hubo diferencias marcadas por género y edad, de acuerdo con el reporte sobre votantes latinos y rurales de la Universidad de Houston. Las latinas respaldaron a Talarico y a Hinojosa con más de 60%, mientras que los hombres latinos se inclinaron por Paxton (50% contra 41%) y por Abbott (55% contra 43%). Entre los jóvenes de 18 a 34 años, Talarico alcanzó 72%, y 57% de los votantes latinos tenía una opinión desfavorable de Trump.

¿Cuándo y cómo se puede votar en Florida y Texas antes del 3 de noviembre?

En Florida, los 67 condados tienen abierta la votación anticipada del 24 al 31 de octubre, y algunos agregan días extra, según el Departamento de Estado de Florida. El plazo para pedir una boleta por correo venció el 22 de octubre. El día de la elección, las casillas abrirán de 7 de la mañana a 7 de la noche, cada persona debe acudir a su casilla asignada y quien esté formado a las 7 de la noche todavía puede votar.

En Texas el calendario corre más rápido, porque la votación anticipada termina el viernes 30 de octubre y la solicitud de boleta por correo cerró el 23 de octubre, de acuerdo con la Secretaría de Estado de Texas. Para votar en persona, la ley estatal pide una de estas siete identificaciones con fotografía, que pueden estar vencidas hasta por 4 años, o sin límite de tiempo en el caso de personas de 70 años o más, como detalla la guía oficial sobre identificaciones para votar.

Licencia de manejo de Texas

Certificado de Identificación Electoral de Texas

Tarjeta de identificación personal de Texas

Licencia para portar arma de Texas

Identificación militar de EE. UU. con fotografía

Certificado de ciudadanía de EE. UU. con fotografía

Pasaporte de EE. UU.

Quien no tenga ninguna de ellas y no pueda conseguirla razonablemente puede firmar en la casilla una declaración de impedimento razonable y mostrar otro documento con su nombre, como un recibo de luz, un estado de cuenta bancario, un talón de pago o un acta de nacimiento certificada.

¿Cómo votar en Florida?

En Florida, en cambio, la identificación debe tener foto y firma, y se aceptan, por ejemplo, la licencia de manejo, el pasaporte, una tarjeta de débito o crédito, la identificación militar o la de estudiante. Quien llegue sin identificación a una casilla en Florida puede emitir una boleta provisional, que cuenta si la persona es elegible, votó en su casilla y su firma coincide con la del registro electoral, según la guía oficial para el día de la elección.

Antes de salir de casa conviene revisar en el sitio de la oficina electoral del condado la ubicación de la casilla y sus horarios, porque las fechas para votar en cada estado y los sitios de votación anticipada cambian de un condado a otro. Llevar la identificación correcta y consultar la boleta de muestra ayuda a evitar filas más largas y dudas al momento de votar, sobre todo para quienes acudirán a las urnas por primera vez y todavía buscan cómo votar en Texas y Florida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.