Hallan inmueble con vehículos robados tras detención de una mujer en Puebla

A la mujer se le acusó de ataques a las vías de comunicación. Foto: SSPGobPue

En San Lucas El Grande, Puebla, Jazmín “N”, de 30 años, fue detenida por ataques a las vías de comunicación, además, se aseguró un inmueble presuntamente utilizado para resguardar vehículos robados.

Detención deriva en aseguramiento de inmueble

A partir de esta intervención, autoridades localizaron un inmueble en el que aseguraron 17 vehículos y 145 cajas con diversa mercancía, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Jazmín “N”, fue intervenida durante un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con la información oficial.

Entre los objetos que llevaba en tres mochilas había más de 100 cartuchos útiles, una réplica de arma de fuego, dos inhibidores de señal, dos equipos de radiocomunicación y dos chalecos tácticos.

🚨 En el municipio de San Salvador El Verde, la Policía Estatal, @SEMAR_mx y @FiscaliaPuebla lograron la detención de Jazmín N., por su probable participación en delitos relacionados con ataques a las vías de comunicación.



🔷 Durante esta intervención, realizada en la junta… pic.twitter.com/Qp5kfn6Ecn — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) October 25, 2026

Localizan inmueble con vehículos y mercancía

Tras la detención, las autoridades dieron seguimiento al caso y ubicaron un inmueble presuntamente utilizado para resguardar vehículos robados. Durante las diligencias de cateo, aseguraron:

Seis cuatrimotos

Seis motonetas

Tres motocicletas

Dos automóviles

En el mismo sitio también encontraron 145 cajas con diversa mercancía, cuya procedencia fue señalada como presuntamente ilícita en la información oficial. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento no se informó si la mujer pertenece a un grupo criminal.

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