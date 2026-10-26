Murió Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny, a los 46 años

El actor de doblaje Eric Bauza, reconocido por interpretar a personajes como Bugs Bunny y Daffy Duck en las producciones recientes de Looney Tunes, murió el domingo 25 de octubre a los 46 años.

La familia del intérprete publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para comunicar su fallecimiento.

En el texto indicó que compartiría más información posteriormente, sin ofrecer otros detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La noticia se conoció el mismo día en que Bauza tenía previsto asistir al estreno de “The Cat in the Hat”, de Warner Bros. Pictures Animation, para acompañar la presentación de “Daffy Season”, un cortometraje que se proyecta antes de la película, según documentos de prensa citados por Animation World Network.

Eric Bauza y su trabajo con los personajes de Looney Tunes

Durante aproximadamente 15 años, Bauza trabajó con Warner Bros. Animation y prestó su voz a varias figuras emblemáticas de los dibujos animados. Además de Bugs Bunny y Daffy Duck, interpretó a Porky Pig, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn y Road Runner, entre otros personajes.

Su labor continuó el legado de Mel Blanc, el actor que estableció las voces originales de numerosas figuras de Looney Tunes. Bauza había expresado su admiración por Blanc y consideraba que sus interpretaciones constituían una referencia para dar continuidad a esos personajes.

En una entrevista con CBS Los Ángeles en agosto de 2026, el actor habló sobre la influencia de Blanc en su trabajo. También explicó que, aunque Bugs Bunny era su personaje favorito para interpretar, con el paso de los años se identificaba más con la personalidad de Daffy Duck.

Los premios Emmy y otros trabajos de Eric Bauza

La trayectoria de Bauza abarcó más de dos décadas en televisión, cine y otras producciones animadas. Su perfil en IMDb registra más de 400 créditos como actor, una cifra que refleja la amplitud de su trabajo en la industria.

En 2021 participó en Space Jam: A New Legacy, donde dio voz a Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd y Foghorn Leghorn. También trabajó en “Coyote vs. Acme”, película de 2026 en la que retomó varios de sus papeles vinculados con el universo de los Looney Tunes.

Su experiencia no se limitó a esos personajes. Bauza interpretó a Baby Fozzie en Muppet Babies y al protagonista de The Adventures of Puss in Boots. También participó en series como “Teen Titans Go!”, “Avatar: The Last Airbender” y “Teenage Mutant Ninja Turtles”.

Su trabajo recibió reconocimientos de la industria. Bauza ganó tres premios Children’s & Family Emmy por sus interpretaciones en producciones animadas y obtuvo nominaciones a los Daytime Emmy y a los Annie Awards

Warner Bros. Animation lamentó la muerte del actor

Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group y U.S. Networks, recordó la contribución de Bauza a las producciones del estudio y destacó su capacidad para conectar con el público a través de la animación.

La ejecutiva señaló que el intérprete había dado vida a Bugs Bunny, Daffy Duck y muchos otros personajes durante sus años de trabajo con Warner Bros. Animation. También expresó sus condolencias a los familiares y allegados del actor.

Por su parte, Chris DeFaria, productor de Coyote vs. Acme, habló con la revista Variety sobre la dedicación de Bauza a la animación. Su trabajo en esa película formó parte de una carrera en la que combinó la interpretación de personajes clásicos con participaciones en nuevas producciones.

La muerte del actor deja un vacío en los equipos que trabajaron con él y en una audiencia que conoció sus interpretaciones a través de distintas generaciones de dibujos animados.

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