Detienen a exfuncionario de Copalillo acusado de extorsión y ligado a Los Tlacos

Detienen a Samuel “N” exfuncionario de Copalillo Foto: FGE

El Gabinete de Seguridad federal confirmó la detención de Samuel Benítez Cantorán, exoficial mayor de Copalillo y exaspirante a la alcaldía, señalado por su presunta relación con el grupo criminal Los Tlacos, también conocido como el Cártel de la Sierra.

Detienen a dos más durante operativo

La captura ocurrió el pasado 23 de octubre en Iguala, Guerrero, durante un operativo en el que participaron elementos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

Junto con Benítez Cantorán fueron detenidos otros dos hombres identificados como Pedro “N” y Heriberto “N”, quienes también son señalados como presuntos integrantes de esta organización delictiva.

Durante el operativo se aseguraron armas, droga y dinero en efectivo. Los detenidos y los objetos decomisados quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional competente en Guerrero.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Iguala, Guerrero, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FGEGuerrero y la @SSPGro, cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N”, integrantes… pic.twitter.com/KxSubyclTF — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 25, 2026

¿De qué acusan a Samuel Benítez Cantorán?

Las investigaciones señalan al exfuncionario como presunto jefe de plaza y operador financiero de Los Tlacos en Copalillo.

Según las indagatorias, Benítez Cantorán y los otros dos detenidos presuntamente amenazaban e intimidaban a comerciantes para obligarlos a comprar productos de la canasta básica que ellos les ofrecían.

Las autoridades relacionan esta práctica con un esquema de control y acaparamiento de productos de primera necesidad en el municipio de Copalillo.

Además de las presuntas extorsiones, al exoficial mayor se le vincula con posibles casos de homicidio. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales.

La detención forma parte de las acciones de seguridad realizadas en Guerrero contra personas señaladas por su presunta participación en actividades delictivas.

¿Quiénes son Los Tlacos o Cártel de la Sierra?

Los Tlacos, también identificados como el Cártel de la Sierra, son una organización criminal con presencia en Guerrero, cuyo origen se ubica en Tlacotepec, municipio de General Heliodoro Castillo.

De acuerdo con los antecedentes sobre el grupo, surgió como una estructura de policía comunitaria o autodefensa que afirmaba buscar la protección de habitantes frente a otras organizaciones criminales.

Con el tiempo, el grupo extendió su influencia hacia la zona norte de Guerrero y se le ha relacionado con actividades como el narcomenudeo, los homicidios y la extorsión a comerciantes.

Detención es parte de los operativos estatales

La detención de Samuel Benítez Cantorán y de los otros dos hombres se suma a los operativos de las autoridades federales y estatales en la entidad. Su presunta participación en Los Tlacos y los delitos que se les atribuyen deberán determinarse conforme avance el proceso legal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.