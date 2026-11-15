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La Selección Mexicana pierde ante Jamaica y peligra su estancia en el Final Four de la Nations League

| 22:41 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports

Gallardo tuvo una noche para el olvido ante Jamaica
México debe buscar la remontada ante Jamaica | Imago7

La Selección Mexicana comprometió su pase al Final Four de la Concacaf Nations League, luego de caer 3-2 ante Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la competencia, por lo que ahora deberá pensar en conseguir la remontada en el Gigante de Acero de Monterrey el próximo martes 17 de noviembre.

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