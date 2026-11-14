Portugal cambia el diseño del número 7 para homenajear a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo recibe homenaje de Portugal. Foto: AFP

La selección de Portugal encontró una forma especial de rendir homenaje a Cristiano Ronaldo, cambiar el diseño del número 7 de su camiseta para mantener intacto el que acompañó al delantero durante gran parte de su carrera con el equipo nacional.

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) anunció este sábado 14 de noviembre que el dorsal tendrá un nuevo diseño gráfico a partir del partido contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Naciones.

El cambio consiste en incorporar un pequeño trazo en la parte central del número 7, de esta manera, la nueva tipografía distinguirá al dorsal que utilizarán los próximos futbolistas del diseño anterior, asociado con Cristiano Ronaldo.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 pic.twitter.com/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

La federación explicó que la decisión busca mantener vivo el significado de un número que quedó ligado a la historia del futbolista portugués.

“Hay historias, recuerdos, conquistas y emociones que quedarán para siempre ligadas a Cristiano Ronaldo“, señaló el organismo en su comunicado.

Además, la FPF acompañó el anuncio con una frase en sus redes sociales: “Es momento de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”.

¿Por qué Portugal cambió el diseño del número 7?

La modificación representa una manera de conservar el dorsal que Cristiano Ronaldo convirtió en uno de los símbolos de su trayectoria con Portugal.

En lugar de retirar el número, la federación decidió modificar su apariencia gráfica, así, el diseño anterior quedará como un distintivo del legado del delantero, mientras que la nueva versión permitirá que otros futbolistas continúen utilizando el número 7.

La decisión también marca el inicio de una nueva etapa para la selección portuguesa, después de la despedida internacional de su antiguo capitán.

Carlos Forbs estrenará el nuevo número 7 de Portugal

El encargado de utilizar por primera vez el nuevo diseño será Carlos Forbs, futbolista portugués que actualmente juega en el Brujas.

El atacante portará el dorsal en el encuentro de este sábado contra Dinamarca, que se disputará en el Estadio Municipal de Braga.

La presentación del nuevo número forma parte de un homenaje más amplio a Cristiano Ronaldo, como parte de este reconocimiento, todos los integrantes de la selección portuguesa saltarán al terreno de juego con el número 7 en la espalda.

También está prevista una ovación en el minuto 7 del encuentro, como reconocimiento al futbolista que durante años llevó ese dorsal.

Cristiano Ronaldo y el legado del dorsal 7

Durante su trayectoria con la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo convirtió el número 7 en una de sus principales señas de identidad.

El delantero fue capitán del equipo nacional y protagonizó algunos de los momentos más importantes de su historia, entre ellos la conquista de la Eurocopa de 2016 y las dos ediciones de la Liga de Naciones que Portugal ganó en 2019 y 2025.

Con el cambio de tipografía, la Federación Portuguesa de Futbol busca que el número 7 siga presente en las camisetas de la selección, pero que su diseño original permanezca como un recuerdo de la trayectoria de Cristiano Ronaldo.

¿Por qué Portugal no retiró el número 7?

Las selecciones nacionales deben respetar las reglas de numeración de sus competiciones, por lo que Portugal optó por conservar el dorsal y modificar su apariencia gráfica.

De esta manera, el antiguo diseño queda como un símbolo de Cristiano Ronaldo, mientras que el nuevo podrá ser utilizado por otros futbolistas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento