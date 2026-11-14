Rafael Márquez explica por qué Henry Martín no fue convocado: “No es necesario en la Selección Mexicana”

Rafa Márquez hab la de Henry MartÍn. Foto: AFP

Rafael Márquez explicó por qué Henry Martín quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. El entrenador reconoció las condiciones del delantero del América, pero aseguró que actualmente no es indispensable para el funcionamiento del equipo nacional.

El estratega señaló que ha seguido de cerca al atacante azulcrema e incluso acudió a varios partidos del América para observarlo. Sin embargo, explicó que cuenta con otras alternativas que, por sus características, pueden responder mejor a lo que busca en su propuesta futbolística.

“Respeto mucho a Henry, lo conozco también muy bien, sé lo que me puede dar. Creo que de las visorías que he hecho, hay más partidos de América que he ido a verlo directamente y tiene el nivel, me da ciertas cosas que quizás otros me dan más”, explicó Márquez.

El técnico también aclaró que la ausencia del delantero no significa que tenga cerradas las puertas del Tricolor. La decisión responde a que considera que tiene suficientes opciones para cubrir la posición de centro delantero.

“Hoy lo de Henry, pues yo creo que no al pensar en tener tres puntas, cuatro con Armando León; creemos que hoy no es necesario, por eso es que decidimos no traerlo. Sin embargo, sigue abierta la puerta por si algún día, más adelante, tiene posibilidades de traer gente”, señaló.

Rafael Márquez explica qué busca en los delanteros de México

Márquez también detalló que su evaluación de los delanteros no se limita a la cantidad de goles que consiguen. Para el entrenador, es importante analizar cómo participan en el juego, su capacidad para relacionarse con sus compañeros y las oportunidades que generan.

En ese sentido, mencionó los números de Henry Martín en el Apertura 2026, torneo en el que suma 11 anotaciones, siete de ellas desde el punto penal, como parte de los elementos que deben analizarse al evaluar su rendimiento.

“Hay que valorar un poco todo, no nada más los goles. Hay que ver cómo mete sus goles, hay que ver qué tanta relación tiene para jugar, qué tanta efectividad tiene para relacionarse, cuántas pérdidas ha tenido en estos momentos de cargar jugadas, de poder generar mucho más. No es nada más el tema del gol. Son muchas cosas más los que pedimos al punta para intentar que dentro de nuestra idea de juego nos pueda dar”, explicó.

Alexis Vega aclaró que su posible retiro de la Selección fue un momento de enojo

Otro de los temas que abordó Rafael Márquez fue la situación de Alexis Vega, quien anteriormente manifestó su inconformidad por no ser considerado en una convocatoria de la Selección Mexicana.

El entrenador contó que tuvo una conversación directa con el futbolista para aclarar sus declaraciones. Durante esa charla, el jugador reconoció que su reacción fue producto del enojo del momento y no una decisión definitiva de alejarse del Tricolor.

“Sí, lo de Alexis, nos fuimos a comer. Enseguida después de esto hablé yo con él directamente, lo hablamos, lo aclaramos y él frontalmente me lo dijo que fue un lapsus de calentura en ese momento”, relató.

Márquez también destacó la disposición del jugador dentro del grupo. Incluso reveló que fue el propio Vega quien propuso cederle el número 10 a Gilberto Mora.

“Hablando con él, sobre el tema del número 10, de él salió el que se lo cedía a Mora, lo cual habla muy bien de él. Así que bueno, la verdad es que muy contento de esta plática que tuvimos”, agregó.

Armando León sorprendió al cuerpo técnico de Rafael Márquez

La convocatoria de Armando León también llamó la atención, debido a que es un futbolista poco conocido para buena parte de los aficionados.

Al respecto, Rafael Márquez explicó que el cuerpo técnico lleva alrededor de dos meses y medio siguiendo al jugador y que su llamado responde a un proceso de observación y evaluación.

“Lo de Armando León lo venimos siguiendo desde hace dos meses y medio. Si ustedes investigan un poco más quién es Carlos Planchar, quién es el que nos dio la información acerca de él, le dimos seguimiento y le hemos estado siguiendo estos últimos meses y nos ha sorprendido”, comentó.

De esta manera, el entrenador defendió la decisión de incluirlo en la convocatoria y destacó el trabajo de sus colaboradores para detectar futbolistas que puedan aportar al equipo nacional.

Tala Rangel se mantiene como portero titular de la Selección Mexicana

Finalmente, Rafael Márquez respaldó a Raúl ‘Tala’ Rangel y aseguró que los errores que cometió ante Estados Unidos no modificaron la confianza que tiene en el guardameta de Chivas.

El técnico reconoció que el portero ha mejorado su rendimiento y reiteró que mantiene su respaldo para que continúe como titular del Tricolor.

“Yo ya lo había comentado que cuando también sucedió lo de Tala, yo sigo confiando en él, sé lo que es Tala, hoy por hoy obviamente ha mejorado y es lo que queremos”, señaló.

Además, fue contundente sobre su posición dentro del equipo: “Tenemos mucha confianza en Tala, sabemos el potencial que tiene, al igual que todos los demás. Sigue siendo el portero titular en esta selección”.

De cara al partido contra Jamaica, Márquez explicó que espera observar un equipo competitivo, capaz de dominar el encuentro, controlar los tiempos y estar atento a las transiciones.

“Lo que me gustaría ver es un equipo competitivo, un equipo dominador, que controle muy bien los tiempos del partido, que estén muy atentos a las transiciones, que estén muy atentos a las pérdidas”, concluyó.

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