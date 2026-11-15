Video: Conductor embiste puestos de tianguis en Monterrey; huye y termina detenido con droga

Hombre que embistió puestos del tianguis. Foto: X @FiscaliaNL

Un hombre identificado como Joaquín “N”, de 29 años, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, acusado de presuntamente embestir con su vehículo varios puestos de un tianguis y tratar de escapar de las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Miacatlán y Cempoala, en la colonia Solidaridad, donde el conductor habría impactado los puestos.

Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron una persecución que terminó en la avenida La Esperanza y la calle Ejidatarios, en la colonia Ampliación Municipal, donde lograron detenerlo.

A través de redes sociales, se comenzaron a compartir videos de cómo el sujeto impacta los puestos del tianguis. De acuerdo con las imágenes, entre comerciantes se alertaron por el peligro que representaba el sujeto que manejaba el automóvil.

#Video 🚨 Conductor causa destrozos en mercado rodante de Monterrey



El conductor de un automóvil ingresó en mercadito en la Colonia Solidaridad, al norte de Monterrey.



Afortunadamente, hasta el momento no se reportan personas heridas.



🚓 El responsable ya fue detenido.



📹… pic.twitter.com/pCWZW2yadi — HuGo Aranda Tamayo (@arandatamayo_) November 13, 2026

Conductor también habría impactado una unidad ministerial

Las primeras investigaciones señalan que, durante su intento de huida, Joaquín “N” también chocó contra una unidad de agentes ministeriales.

Después de su detención, los elementos realizaron una inspección y presuntamente encontraron entre sus pertenencias dosis de droga y dinero en efectivo.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones efectuaron la detención de Joaquín “N” de 29 años acusado de embestir presuntamente con su vehículo a varios puestos de un mercado rodante.



Los hechos se registraron en las calles Miacatlán y Cempoala, en la colonia… pic.twitter.com/3vD6Dhy5VY — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) November 14, 2026

Queda a disposición del Ministerio Público

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, se desconoce si hubo personas lesionadas, así como el monto de los daños materiales por el impacto contra los puestos del tianguis en Monterrey.

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