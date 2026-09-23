Gilberto Mora cambia de dorsal y portará el ‘10’ de la Selección Mexicana

Gilberto Mora será el nuevo “10” de la Selección Mexicana. Foto: AFP

Gilberto Mora tendrá una nueva responsabilidad con la Selección Mexicana ya que utilizará el número 10 durante la primera Fecha FIFA de la era de Rafael Márquez, luego de haber portado el 19 en el Mundial 2026.

El cambio de dorsal ocurre tras la ausencia de Alexis Vega, quien utilizó el 10 durante la Copa del Mundo. De acuerdo con Claro Sports, Mora recibió este número para los próximos partidos del Tricolor.

Con 17 años, el futbolista nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya tiene experiencia con la Selección Mexicana mayor.

Durante el Mundial 2026 se convirtió en el mexicano más joven en disputar un partido de una Copa del Mundo, cuando ingresó en el segundo tiempo del encuentro contra Sudáfrica.

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Con 17 años, Xolos presta joya al Tricolor en la era Márquez https://t.co/VeWpdVBami pic.twitter.com/8pi3q1BXbk — Claro Sports (@ClaroSports) September 23, 2026

Gilberto Mora también es el ‘10’ de Xolos

El dorsal no es nuevo para Mora pues en junio de 2026, Xolos anunció la renovación del futbolista por tres años y confirmó que utilizaría el número 10 con el conjunto fronterizo.

El club calificó el acuerdo como el contrato más importante en su historia para un jugador.

Mora debutó con el primer equipo de Tijuana el 18 de agosto de 2024, ante Santos, y se convirtió en el futbolista más joven en debutar con Xolos, menos de dos años después, ya disputó una Copa del Mundo con México.

El cambio de dorsal también llega con el inicio del proceso de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. La Federación Mexicana de Futbol presentó al exdefensa como nuevo técnico del Tricolor con un proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Mora forma parte de la primera convocatoria de Márquez y está contemplado para los cuatro partidos de preparación que México disputará entre septiembre y octubre contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

¿Quiénes han utilizado el número 10 de México?

El dorsal 10 ha pasado por algunos de los futbolistas más reconocidos de la Selección Mexicana, en los últimos Mundiales, varios jugadores han llevado este número.

Tomás Boy fue el 10 de México en el Mundial de 1986, torneo en el que el Tricolor alcanzó los cuartos de final.

Después, Luis García utilizó ese dorsal en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. En el Mundial de 1994, el delantero marcó dos goles en el partido contra Irlanda.

Para Corea-Japón 2002, el número pasó a Cuauhtémoc Blanco, quien también lo utilizó en Sudáfrica 2010, entre ambos torneos, Guillermo Franco fue el 10 de México en Alemania 2006.

Más adelante, Giovani dos Santos portó el dorsal en Brasil 2014 y Rusia 2018. Alexis Vega tomó el número para Qatar 2022 y lo mantuvo durante el Mundial 2026.

Ahora, Gilberto Mora será quien lo utilice durante el inicio del nuevo proceso de la Selección Mexicana.

¿Cuándo debuta Gilberto Mora con el número 10?

El primer partido de Rafael Márquez como técnico de México será contra Colombia el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. La FMF tiene registrado el encuentro dentro de los partidos de preparación de la Selección.

Después, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre, a Estados Unidos el 3 de octubre y a Chile el 6 de octubre.

Por ahora, el número 10 será utilizado por Gilberto Mora durante esta Fecha FIFA, su asignación no significa que el futbolista vaya a conservarlo de manera permanente durante todo el proceso rumbo al Mundial de 2030.

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