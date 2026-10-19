VIDEO: jugador de la NFL sale en camilla tras brutal choque
Kendal Daniels salió del campo en camilla, pero el equipo informó que permanecía consciente y podía mover todas sus extremidades tras el golpe.
El linebacker novato Kendal Daniels, de los Atlanta Falcons, fue retirado del campo en camilla tras sufrir una lesión en el cuello durante el partido contra los Chicago Bears, en la NFL.
La jugada ocurrió cuando Daniels intentó realizar un placaje sobre Colston Loveland. Durante la acción, la máscara facial del defensivo impactó contra la rodilla del jugador de Chicago, lo que provocó que cayera al césped y recibiera atención médica inmediata.
La escena generó preocupación entre los jugadores de ambos equipos, quienes se acercaron mientras el personal médico atendía al linebacker. Varios compañeros de Daniels se arrodillaron en el campo, mientras otros integrantes de los Falcons abandonaron la banca para acompañarlo.
Atlanta Falcons reporta evolución positiva de Kendal Daniels
A través de un comunicado, los Atlanta Falcons informaron que Kendal Daniels estaba consciente y podía mover todas sus extremidades después del incidente.
Aunque estos signos fueron alentadores, el jugador fue trasladado a un hospital para una evaluación médica más detallada y determinar el alcance de la lesión.
La atención médica en el terreno de juego y el traslado en camilla mantuvieron en vilo a los asistentes y a quienes seguían el encuentro.
El equipo no detalló en la información proporcionada un diagnóstico definitivo sobre el estado de salud del linebacker.
La jugada quedó registrada en video y generó preocupación por la forma en que Daniels cayó al césped. Por el momento, la información disponible se limita al reporte inicial de los Falcons sobre su estado y su traslado al hospital.
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