VIDEO: jugador de la NFL sale en camilla tras brutal choque

Jugador de la NFL sale en camilla tras escalofriante choque. Foto: AFP

El linebacker novato Kendal Daniels, de los Atlanta Falcons, fue retirado del campo en camilla tras sufrir una lesión en el cuello durante el partido contra los Chicago Bears, en la NFL.

La jugada ocurrió cuando Daniels intentó realizar un placaje sobre Colston Loveland. Durante la acción, la máscara facial del defensivo impactó contra la rodilla del jugador de Chicago, lo que provocó que cayera al césped y recibiera atención médica inmediata.

La escena generó preocupación entre los jugadores de ambos equipos, quienes se acercaron mientras el personal médico atendía al linebacker. Varios compañeros de Daniels se arrodillaron en el campo, mientras otros integrantes de los Falcons abandonaron la banca para acompañarlo.

Here’s the play where #Falcons rookie LB Kendal Daniels suffered a neck injury and was carted off.



Positive news: He has movement in his extremities and is being transported to Grady Memorial Hospital for further evaluation.



Hearts go out to him 🙏🏾 https://t.co/wZVGjUALYP pic.twitter.com/fVqaH4Pym2 — The GameFlow Report (@GameFlowReport) October 18, 2026

Atlanta Falcons reporta evolución positiva de Kendal Daniels

A través de un comunicado, los Atlanta Falcons informaron que Kendal Daniels estaba consciente y podía mover todas sus extremidades después del incidente.

Aunque estos signos fueron alentadores, el jugador fue trasladado a un hospital para una evaluación médica más detallada y determinar el alcance de la lesión.

Kendal Daniels is alert and has movement in all his extremities. He was taken to Grady Memorial Hospital for further evaluation — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 18, 2026

La atención médica en el terreno de juego y el traslado en camilla mantuvieron en vilo a los asistentes y a quienes seguían el encuentro.

El equipo no detalló en la información proporcionada un diagnóstico definitivo sobre el estado de salud del linebacker.

#Falcons rookie linebacker Kendal Daniels took a knee to the helmet from #Bears TE Colston Loveland and was carted off the filed.#BearDown @ChicagoBears @AtlantaFalcons pic.twitter.com/NN8mgKPCvh — Billy Krumb (@ClubhouseCancer) October 18, 2026

La jugada quedó registrada en video y generó preocupación por la forma en que Daniels cayó al césped. Por el momento, la información disponible se limita al reporte inicial de los Falcons sobre su estado y su traslado al hospital.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.