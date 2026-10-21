¡”Morita” ya tiene su INE! Gilberto Mora tramita su primera credencial para votar

Gil Mora en el módulo del Instituto Nacional Electoral Foto: X@INEMexico

Gilberto Mora es uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección a futuro, pues brilló en el pasado Mundial de Norteamérica 2026 y su nombre suena para clubes europeos, a pesar de que recién cumplió 18 años.

Ahora, el jugador de Xolos dio un paso importante fuera de las canchas, pues recientemente acudió a uno de los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) para tramitar su primera credencial para votar, donde también se tomó fotografías con el personal.

“El futbolista Gilberto Rafael ‘Morita’ Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar”, se lee en la publicación realizada en las redes oficiales del instituto.

¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo! 😌



⚽🇲🇽 El futbolista Gilberto Rafael "Morita" Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar.



Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos… pic.twitter.com/SgsF73elwO — @INEMexico (@INEMexico) October 20, 2026

Gilberto Mora ya es mayor de edad

Gil Mora ya cuenta con su credencial emitida por el INE y muchos de los trabajadores del módulo al que asistió aprovecharon la oportunidad para poder tomarse fotos con la nueva joya del futbol mexicano.

El futbolista, con esto, ahora no solo da un paso personal importante, también se abren las puertas en caso de que exista una oferta de algún club europeo, pues debido a las políticas de FIFA no podía ser traspasado al viejo continente sin contar con la mayoría de edad.

Titular en su equipo, Xolos de Tijuana, Gil sigue demostrando la calidad futbolística que tiene, actualmente cuenta con 5 goles marcados y una asistencia, sumando 16 tiros en lo que va de la temporada.

Por su parte, en Selección jugó algunos de los partidos de preparación, anotando en el amistoso contra el conjunto de Colombia, un partido que se jugó en el M&T Bank Stadium de Baltimore y terminó con empate a un gol.

Cabe señalar que diversos medios especializados en deportes han mencionado que grandes clubes europeos, como Liverpool, están detrás de los servicios del futbolista azteca.

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