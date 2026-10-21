Muere Mateusz Chmura, fisicoculturista de 33 años, tras desplomarse en plena competencia

Muere el culturista Mateusz Chmura. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

El culturista Mateusz Chmura murió a los 33 años, después de desplomarse durante una competencia de fisicoculturismo en Inglaterra, mientras participaba en las finales británicas de la Physical Culture Association (PCA), celebradas el domingo 18 de octubre en el Telford International Centre, en la localidad de Telford.

De acuerdo con la organización, Chmura recibió atención médica en el lugar por parte de paramédicos, personal de ambulancias y elementos del servicio de ambulancia aérea Midlands Air Ambulance.

Newlywed bodybuilder dies after collapsing on stage at competition final day before 34th birthday https://t.co/AU55tdxf4D pic.twitter.com/1i8DG8yIf2 — New York Post (@nypost) October 21, 2026

Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde murió pese a los esfuerzos del personal médico.

La PCA confirmó su fallecimiento mediante un comunicado publicado el lunes 19 de octubre, en el que expresó sus condolencias a la esposa, familiares y amigos del competidor.

Hasta este miércoles 21 de octubre, no se había dado a conocer una causa oficial de muerte.

¿Qué pasó durante la competencia de Mateusz Chmura?

Chmura competía en la categoría Classic Bodybuilding Medium, correspondiente al culturismo clásico de peso medio, cuando se desplomó sobre el escenario.

El incidente obligó a detener temporalmente la competencia para que recibiera atención médica.

Según explicó la PCA, el evento se reanudó después de que los organizadores se reunieran con los demás atletas, una vez que Chmura había sido trasladado al hospital y antes de que se conociera la noticia de su muerte.

Newlywed Mateusz Chmura collapsed at PCA British Finals on eve of his 34th birthday, with more than 50 bodybuilders dying each year in amateur and pro ranks https://t.co/cJSyFnsj6M pic.twitter.com/KdFlwODpf1 — The Times and Sunday Times (@thetimes) October 21, 2026

En su mensaje, la asociación agradeció la intervención de los equipos médicos presentes, de los profesionales de la salud que se encontraban entre el público y de los trabajadores del hospital que atendieron al deportista.

La organización también reconoció el apoyo de los competidores y del personal del recinto ante una situación que calificó como profundamente angustiante para quienes estuvieron presentes.

Mateusz Chmura había competido por primera vez dos semanas antes

El fallecimiento del culturista ocurrió cuando comenzaba su participación en este tipo de torneos.

Chmura había debutado en una competencia de la PCA el 4 de octubre, en Yorkshire, donde obtuvo el segundo lugar.

Las finales británicas de Telford representaban su segunda participación en una competencia de fisicoculturismo.

El deportista residía en Wakefield, Inglaterra, y habría cumplido 34 años el lunes 19 de octubre, un día después de desplomarse durante el torneo.

Su compañero de entrenamiento, Reza Eradi, compartió un mensaje de despedida en el que recordó que ambos habían entrenado juntos menos de 48 horas antes del incidente.

La esposa de Mateusz Chmura alerta sobre una colecta no autorizada

Tras la muerte del culturista, su esposa, Patrycja Chmura, advirtió sobre una campaña de recaudación de fondos que circulaba en internet y que presuntamente buscaba reunir dinero para ayudar a la familia.

A través de una publicación difundida en la cuenta de Instagram de su esposo, aclaró que no había organizado la colecta ni autorizado a ninguna persona para solicitar donaciones en nombre de ella o de sus familiares.

La mujer pidió a los usuarios no aportar dinero a esa iniciativa y explicó que, si la familia decidía crear una campaña legítima, lo anunciaría mediante un canal oficial.

También agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras la muerte del deportista, aunque reconoció que atravesaba un momento doloroso.

“Quiero agradecer a cada persona que se ha puesto en contacto, ha dejado un comentario, ha enviado un mensaje o simplemente se ha tomado un momento para pensar en Mateusz. Estoy leyendo cada comentario, y no puedo empezar a explicar lo mucho que significa tu amabilidad para mí”, dijo la mujer.

Además dijo que no tiene palabras o fuerza para decir mucho más, por lo que pide comprensión si es que no puede responder un mensaje.

“Gracias a todos los que han mostrado amor, compasión y apoyo a Mateusz y a nuestra familia. Cada palabra amable significa más de lo que puedo expresar en este momento”.

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