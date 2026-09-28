¡Orgullo mexicano! Daniela Souza se cuelga el oro en el Abierto de Brasil G2 y se acerca a Los Ángeles 2028

Daniela Souza sigue haciendo historia para el deporte mexicano | X (@COM_Mexico)

Daniela Souza, taekwondoina mexicana, ganó la medalla de oro en el Abierto de Brasil (G2), celebrada en Londrina, Paraná, en donde además sumó 20 puntos en su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, según informó el Comité Olímpico Mexicano (COM).

La oriunda de Baja California superó en la gran final a la brasileña Camilly Gosh Camargo en la categoría femenil de -49 kilogramos (kg), en la modalidad koryugi de combate libre.

¡Oro para México! 🇲🇽

La olímpica de París 2024, Daniela Souza (49kg) se cuelga del oro en Brazil Open G2, celebrado en Londrina, Paraná, en donde además sumó 20 puntos en su camino en el Ranking Mundial y Olímpico. pic.twitter.com/9EkWh3252z — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 28, 2026

¡Daniela Souza triunfa en Brasil!

Daniela Paola Souza Naranjo se proclamó campeona de su categoría en el Brazil Open G2, liderando el podio por encima de competidoras como:

Daniela Souza (México) – Oro Camilly Gosh Camargo (Brasil) – Plata Josipa Kafadar (Canadá) y Julia Silva Nazario (Brasil) – Bronce

El evento, de categoría G2, le otorgó 20 puntos a Daniela Souza en el ranking mundial y olímpico, lo que le ayudará en su proceso olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Hasta el momento, World Taekwondo revela que la mexicana se encuentra en el lugar 29 del ranking de Koryugi Olímpico y en el lugar 16 de la clasificación mundial de Koryugi, aunque aún no se contempla el resultado en Brasil.

El 30 Campeonato Abierto Internacional de Taekwondo de Brasil se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre en Londrina, con participación internacional y la presencia de experimentados competidores de este deporte olímpico.

¿Quién es Daniela Souza?

Daniela Souza es doble campeona panamericana tras vencer en Lima 2019 y Santiago 2023, así como campeona del mundo en 2022 en taekwondo. Esto la llevó a sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024.

La bajacaliforniana sufrió de baja autoestima cuando era pequeña al estar aislada del resto de sus compañeros, pero cuando entendió que ocupaba su tiempo de otra manera con el deporte, fortaleció su mente, según el portal Olympics.com.

“Asumí la responsabilidad de mantener mis sueños vivos por llenar mi vida de emociones que no tienen nombre“, dijo en sus redes sociales tras obtener su pase a los Juegos Olímpicos de 2024.

En entrevista con Olympics.com, dijo: “Ser olímpico representa valores muy específicos y son personas muy especiales y que admiro mucho. Yo quiero convertirme en una de estas personas“.

La mexicana participó en la categoría de -49 kg en París 2024 y terminó en la decimoprimera posición, de acuerdo con el ranking olímpico.

Daniela Souza ha reconocido que su objetivo principal es calificar a Los Ángeles 2028 y, como parte de este proceso, ha conseguido resultados importantes como la medalla de oro en la categoría de -49 kg en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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