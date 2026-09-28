Bill Gates advierte que la IA podría provocar millones de muertes

¿Por qué la IA puede exterminarnos? Foto: AFP

Bill Gates, desarrollador y cofundador de Microsoft, advirtió que la inteligencia artificial (IA) podría convertirse en una herramienta capaz de causar millones de muertes y de provocar daños a gran escala, si cae en manos equivocadas.

Para preven

-ir dicho escenario, el también filántropoco pidió a los legisladores de Estados Unidos establecer leyes que regulen el desarrollo de esta tecnología.

¿Por qué la IA podría causar la muerte de millones de personas según Bill Gates?

En una reciente entrevista para el programa “Meet the Press”, de NBC News, Gates mencionó que si bien el avance de la IA puede aniquilar a la humanidad en unos años, instó a no ignorar los riesgos de que la IA pudiera ser utilizada por personas malintencionadas para causar daños a gran escala actualmente.

“La IA es sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar sucesos que, como saben, causen mil millones de muertes. Así que, aunque es bastante difícil alcanzar el 100%, nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las herramientas de IA más avanzadas”. Bill Gates, desarrollador y cofundador de Microsoft

El empresario explicó que nunca antes había existido un arma tan poderosa como la combinación de personas malintencionadas y herramientas de inteligencia artificial avanzadas.

Por ello, insistió en que las autoridades gubernamentales deben participar en la discusión sobre cómo establecer medidas de seguridad y supervisión para esta tecnología.

“Nadie cree que la autorregulación sea suficiente”, sostuvo Gates, quien respondió “absolutamente” cuando la periodista Kristen Welker le preguntó si era necesario aprobar leyes en Washington.

¿Bill Gates pide frenar el desarrollo de la inteligencia artificial?

Pese a que Bill Gates consideró necesaria la participación de las autoridades y los legisladores para establecer medidas de supervisión obligatorias, aclaró que esto no tendría que frenar drásticamente el desarrollo de la tecnología.

De acuerdo con el cofundador de Microsoft, las medidas de seguridad podrían representar gastos adicionales para las empresas tecnológicas, pero no necesariamente provocarían una desaceleración drástica de sus actividades.

Su postura se suma al debate que mantienen directivos de algunas de las principales compañías de inteligencia artificial sobre la velocidad con la que se están desarrollando sistemas cada vez más avanzados.

La discusión también surgió después de que Jacob Coxon, exempleado de Anthropic, cuestionara públicamente las prácticas de seguridad de las empresas y advirtiera sobre los riesgos de avanzar rápidamente hacia una inteligencia artificial capaz de mejorarse a sí misma.

Coxon afirmó que las compañías estaban avanzando hacia la superinteligencia sin actuar de manera responsable y advirtió que los propios desarrolladores consideran que esta tecnología podría “acabar con nosotros antes de 2030”.

¿Qué dicen las empresas de IA y el gobierno sobre la regulación?

El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial no tiene una postura unificada entre las principales empresas tecnológicas.

Mientras algunos directivos han solicitado medidas de supervisión y cooperación internacional, otros consideran que cada compañía debe establecer sus propios mecanismos de seguridad.

Sam Altman, de OpenAI, pidió ante las Naciones Unidas establecer estándares internacionales para medir las capacidades de la IA, evaluar sus riesgos y mantener una supervisión humana significativa.

Dario Amodei, de Anthropic, planteó la necesidad de regular el desarrollo de los sistemas más avanzados mediante medidas que abarquen a las empresas del sector, además de impulsar la cooperación internacional.

Mark Zuckerberg, de Meta, expresó su desacuerdo con la necesidad de una coordinación de toda la industria y señaló que cada laboratorio debe tomarse el tiempo necesario para identificar y resolver problemas de seguridad.

Mientras continúa el debate federal, algunos gobiernos estatales de Estados Unidos ya comenzaron a establecer medidas relacionadas con la inteligencia artificial. En California, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para crear una junta de expertos que elabore propuestas destinadas a fortalecer las leyes de seguridad de la IA.

En Maryland, el gobernador Wes Moore presentó un plan con medidas para abordar la regulación de esta tecnología, mientras que en Nueva York, Kathy Hochul anunció la creación de una oficina encargada de supervisar aspectos relacionados con la innovación digital, la gobernanza y el cumplimiento legal de las empresas.

Por su parte, en México, desde julio, el Gobierno federal anunció el inicio de foros para construir una iniciativa encaminada en regular el uso de tecnología como las redes sociales así como la Inteligencia Artificial (IA). El pasado 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que las primeras líneas sobre los controles que deberían imponerse a los cada vez más utilizados sistemas y agentes de IA.

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