De 10 mil a 176 mil pesos: así cambia el ingreso de los hogares en México

Cómo cambia el ingreso en el país, según el estado. Foto: Cuartoscuro

El Inegi estimó una diferencia de 166 mil 44 pesos en el ingreso corriente promedio trimestral por hogar entre Benito Juárez, Ciudad de México, y Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca, los municipios con los valores más alto y bajo, respectivamente, en 2024.

De acuerdo con las estimaciones del instituto, el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en Benito Juárez fue de 176 mil 661 pesos, mientras que en Santa Magdalena Jicotlán alcanzó 10 mil 617 pesos. La diferencia entre ambos municipios fue de 166 mil 44 pesos.

La relación entre ambos valores también muestra una diferencia de 16.6 veces, pues el ingreso estimado en Benito Juárez fue equivalente a 16.64 veces el registrado en Santa Magdalena Jicotlán.

En 2024, del total de municipios en el país, la mayor concentración se ubicó en el estrato de ingreso medio, con 29.9%. Este grupo comprende municipios cuyos hogares tuvieron un ingreso promedio trimestral entre 45 mil y menos de 60 mil pesos.



Benito Juárez, en Ciudad de… pic.twitter.com/43CoDCGy6b — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 28, 2026

74.5% de los municipios tuvo ingresos menores a 60 mil pesos

El Inegi analizó 2 mil 469 municipios y demarcaciones mediante el Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM). Los resultados fueron agrupados en cinco estratos de acuerdo con el ingreso corriente promedio trimestral por hogar.

La distribución quedó de la siguiente manera:

Muy bajo: de 10 mil 617 a 34 mil 999 pesos, con 562 municipios, equivalentes a 22.8%

de 10 mil 617 a 34 mil 999 pesos, con 562 municipios, equivalentes a 22.8% Bajo: de 35 mil a 44 mil 999 pesos, con 541 municipios, equivalentes a 21.9%

de 35 mil a 44 mil 999 pesos, con 541 municipios, equivalentes a 21.9% Medio: de 45 mil a 59 mil 999 pesos, con 737 municipios, equivalentes a 29.9%

de 45 mil a 59 mil 999 pesos, con 737 municipios, equivalentes a 29.9% Alto: de 60 mil a 79 mil 999 pesos, con 481 municipios, equivalentes a 19.5%

de 60 mil a 79 mil 999 pesos, con 481 municipios, equivalentes a 19.5% Muy alto: de 80 mil a 176 mil 661 pesos, con 148 municipios, equivalentes a 6.0%

El grupo más numeroso fue el estrato medio, con 737 municipios, que representan 29.9% del total analizado.

Al considerar de manera conjunta los estratos muy bajo, bajo y medio, se contabilizan mil 840 municipios. Esta cifra representa 74.5% de los 2 mil 469 municipios incluidos en la estimación.

En contraste, los estratos alto y muy alto concentraron 629 municipios, equivalentes a 25.5% del total.

¿Dónde se concentran los municipios con mayores ingresos?

El Inegi identifica una mayor presencia de municipios pertenecientes a los estratos alto y muy alto en el norte y noroeste de México, además de determinadas zonas urbanas del centro del país.

Entre las entidades señaladas se encuentran Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como algunas zonas de Jalisco y Querétaro.

También se identifican ingresos elevados en zonas metropolitanas de Ciudad de México y su entorno.

Por entidad, Ciudad de México presentó la mayor proporción de demarcaciones en el estrato muy alto, con 93.8%. Le siguieron:

Baja California: 83.3%

83.3% Baja California Sur: 60.0%

60.0% Nuevo León: 51.0%

51.0% Quintana Roo: 36.4%

36.4% Colima: 30.0%

Chiapas y Oaxaca concentran más municipios en los estratos bajos

Los municipios clasificados en los estratos muy bajo y bajo tuvieron una mayor presencia en el sur y sureste del país.

Los porcentajes más altos de municipios en estos dos estratos se registraron en:

Chiapas: 87.9%

87.9% Oaxaca: 79.6%

79.6% Guerrero: 74.1%

74.1% Veracruz: 61.8%

61.8% Puebla: 58.5%

El Inegi también señala que entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas presentan una mayor heterogeneidad, debido a que sus municipios se distribuyen entre distintos estratos de ingreso.

En el caso de Veracruz y Puebla, el comunicado presenta además porcentajes de 64.1% y 65.9%, respectivamente, correspondientes al predominio de los estratos bajo y medio. Esta medición no debe confundirse con la suma de los estratos muy bajo y bajo.

Estos son los municipios con mayor ingreso estimado

Entre los municipios con los valores más altos de ingreso corriente promedio trimestral por hogar se encuentran:

Benito Juárez, Ciudad de México: 176 mil 661 pesos Miguel Hidalgo, Ciudad de México: 155 mil 273 pesos San Nicolás de los Garza, Nuevo León: 149 mil 95 pesos San Pedro Garza García, Nuevo León: 147 mil 423 pesos Apodaca, Nuevo León: 140 mil 948 pesos

Benito Juárez encabezó la lista con un ingreso estimado de 176 mil 661 pesos trimestrales por hogar.

Estos son los municipios con menor ingreso estimado

En el extremo inferior de la estimación aparecen los siguientes municipios:

Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca: 10 mil 617 pesos Santa María Yalina, Oaxaca: 13 mil 33 pesos San Miguel Ixitlán, Puebla: 14 mil 584 pesos San Martín Totoltepec, Puebla: 15 mil 851 pesos Santo Domingo Tlatayápam, Oaxaca: 16 mil 253 pesos

Santa Magdalena Jicotlán registró el menor ingreso corriente promedio trimestral por hogar, con 10 mil 617 pesos.

¿Qué mide el indicador del Inegi?

El dato corresponde a una estimación del ingreso corriente promedio trimestral por hogar, no a un registro administrativo directo del sueldo de cada familia.

El Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM) genera estimaciones a escala nacional, estatal y municipal mediante técnicas de estimación en áreas pequeñas.

El proyecto utiliza información derivada de la ENIGH 2024 y presenta los resultados en pesos constantes de 2024.

De acuerdo con la metodología señalada por el Inegi, las estimaciones pueden ser menos confiables en municipios con poca población, por lo que los resultados deben interpretarse considerando esta característica metodológica.

Entre los municipios que aparecen en los extremos de la medición se encuentran localidades con poblaciones pequeñas, aspecto que forma parte de las consideraciones para interpretar las estimaciones municipales.

La diferencia entre los extremos supera los 166 mil pesos

La distancia entre el mayor y el menor ingreso estimado puede expresarse de dos formas.

Por un lado, 176 mil 661 pesos menos 10 mil 617 pesos da como resultado una diferencia de 166 mil 44 pesos trimestrales por hogar.

Por otro, al dividir 176 mil 661 entre 10 mil 617, el resultado es 16.64. Es oor ello, el ingreso estimado en Benito Juárez equivale a 16.6 veces el de Santa Magdalena Jicotlán.

Las cifras corresponden a las estimaciones del Inegi para 2024 y están expresadas en pesos constantes de ese año.

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