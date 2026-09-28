Muere PAC, luchador de AEW, a los 40 años: su última lucha fue contra un mexicano

¿Quién fue PAC, luchador que murió a los 40 años? | Foto: Getty Images

Benjamin Satterley, luchador inglés mejor conocido como PAC o Adrian Neville, falleció este domingo 27 de septiembre, según lo anunció la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW) a través de sus redes sociales.

“El hombre al que la gravedad olvidó“, tal como se le conocía en el gremio, luchó un día antes en el evento “All Out” contra el mexicano Andrade “El Ídolo” y participó en el segmento final de la velada, sin mostrar señales de una aparente lesión o daño.

¿De qué murió PAC?

AEW, empresa donde trabajaba PAC, informó su muerte a las 19:06 de este domingo, sin dar a conocer las causas exactas de su muerte o si se trató de una consecuencia por su combate del sábado contra Andrade.

“Lamentamos anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como PAC (…) Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley”. AEW

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que cuenta con una alianza vigente con AEW, también lamentó la muerte de PAC y evitó dar mayores detalles al respecto de sus causas de muerte.

“En sus participaciones en el CMLL, demostró un extraordinario profesionalismo, entrega y respeto por la lucha libre mexicana“, escribió la promoción mexicana en redes sociales.

El CMLL lamenta profundamente el fallecimiento de PAC (Benjamin Satterley, 1986–2026).



Recordaremos su extraordinario profesionalismo, entrega y respeto en cada participación en México.



Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad de AEW. Descanse en paz. pic.twitter.com/Q7rhShpTfK — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 28, 2026

Así fue la última lucha de PAC en México

PAC luchó por última vez en la Arena México el pasado 7 de agosto durante el Grand Prix, evento que enfrentó a talentos del CMLL con luchadores de empresas internacionales como AEW, New Japan Pro Wrestling (NJPW), Ring of Honor (ROH), RevPro y Maple Leaf Pro Wrestling (MLP).

El británico participó en el Grand Prix Internacional junto a:

Místico

Volador Jr.

Hechicero

Templario

Soberano Jr.

Último Guerrero

Máscara Dorada

Titán

Bárbaro Cavernario

Xelhua

Ángel de Oro

Bandido (AEW) – México

Claudio Castagnoli (AEW) – Suiza

PAC (AEW) – Inglaterra

Roderick Strong (AEW) – Estados Unidos

Orange Cassidy (AEW) – Estados Unidos

Blake Christian (ROH) – Estados Unidos

Austin Aries (MLW) – Estados Unidos

DOUKI (NJPW) – Japón

Yujiro Takahashi (NJPW) – Japón

Leon Cage (RevPro) – Inglaterra

Rohan Raja (MLP) – Inglaterra

En aquella ocasión, PAC fue uno de los luchadores más abucheados de la noche debido a que portó la playera de la Selección de Inglaterra sobre el ring, a un mes de que “Los Tres Leones” eliminaran a México del Mundial 2026.

PAC regresando a la Arena México con la camiseta de la Selección de Inglaterra fue tremendo pic.twitter.com/LhN7sReANF — Fightful Español (@FightfulEspanol) September 28, 2026

Hechicero le dio la victoria a México y se adjudicó el Grand Prix del CMLL 2026 tras vencer en el duelo final al suizo Claudio Castagnoli en la “Catedral de la Lucha Libre“.

Cabe destacar que PAC también se presentó dos días antes en la Arena México para AEW Grand Slam México 2026 en el evento de apertura de la noche que enfrentó a los Death Riders contra el equipo conformado por los Young Bucks, Christian Cage y Adam Copeland.

El equipo de PAC, Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García se llevó la victoria en aquella ocasión.

Compañeros mexicanos se despiden de PAC en redes sociales

Penta y Rey Fénix, luchadores mexicanos que actualmente trabajan en WWE, compartieron mensajes recordando a PAC, con quien ganaron los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW; además, ganó el Tag Team Casino Battle Royale con Fénix en 2021.

“Que Dios esté contigo y tu familia. Te amo, por siempre“, escribió Penta en Instagram, mientras que su hermano compartió el emoji de un corazón roto.

Por su parte, el mexicano Rush también mandó sus condolencias en redes. “Estoy verdaderamente destrozado y profundamente conmocionado. Que Dios te acoja en su santa gloria“, expresó..

Hasta el momento, Andrade no ha emitido declaraciones tras ser el último rival con el que se enfrentó PAC encima del ring; sin embargo, “El Ídolo” le dedicó unas palabras en redes antes de darse a conocer su muerte.

“Este hombre, PAC, tiene que ser un campeón mundial en el futuro, pero necesita dejar a los Death Riders, ¡tal como yo dejé a Don Callis!“, escribió.

¿Quién fue PAC?

Benjamin Satterley, conocido como PAC, nació en Newcastle upon Tyne, Inglaterra en agosto de 1986 y comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y luego actuó para organizaciones de lucha libre como WWE, en donde ganó los siguientes títulos:

NXT Championship

NXT Tag Team Championship (en dos ocasiones; con Corey Graves y Oliver Grey)

NXT Cruiserweight Championship (2 veces)

NXT Tag Team Championship Tournament (2013) – con Oliver Grey

Slammy Award

Breakout Star of the Year (2015)

Cabe destacar que en WWE era conocido como Adrian Neville y tuvo una oportunidad de convertirse en campeón mundial; sin embargo, perdió el encuentro contra Seth Rollins.

PAC firmó con All Elite Wrestling en 2019 y ostentó múltiples Campeonatos de AEW, incluyendo que fue el primer campeón internacional de la marca.

Satterley era conocido como “El hombre al que la gravedad olvidó” debido a su estilo aéreo arriesgado a pesar de su físico corpulento.

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