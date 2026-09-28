Salsas picantes en México superan límites de sodio de la OMS, alerta investigación

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Una nueva investigación advirtió que diversas salsas picantes de México y condimentos como la cátsup o la mostaza superan los límites de sodio de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), que recomienda una ingesta máxima diaria de 2 mil mg, es decir, poco menos de una cucharadita.

El estudio, elaborado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), señaló que más del 78% de los hogares en el mundo compra salsas o condimentos envasados al menos una vez al mes. Mientras tanto, en México, el 41 % las adquiere de forma regular, lo que significa casi siete botellas de 238 gramos al año.

Entre las salsas y condimentos que más se consumen están:

Aderezos para ensaladas

Salsa cátsup, mayonesas y mostazas

Salsas barbacoa, de soja y las de sabor picante, elaboradas a base de vegetales, vinagre y diferentes especias

La investigación encontró productos con entre 800 y 3 mil 300 miligramos de sodio por cada 100 mililitros.

El Poder del Consumidor ya había advertido sobre el alto contenido de sodio en algunas salsas populares en el país. Por ejemplo, la salsa Valentina contiene alrededor de 2 mil 30 miligramos de sodio por cada 100 mililitros.

De acuerdo con la organización, tres cucharadas, equivalentes a unos 30 gramos de salsa, aportan aproximadamente 570 miligramos de sodio, cantidad que representa el 28.5% del límite diario recomendado para una persona adulta y el 38% del recomendado para niñas y niños.

Según la OMS, la mayoría de las personas consumen demasiada sal, de 9 a 12 gramos por día en promedio, es decir, dos veces la ingesta máxima recomendada.

Los ingredientes de las salsas envasadas

El estudio destacó que estas salsas suelen contener ingredientes como:

Glutamato monosódico , es un aditivo que realza el sabor a carne, su consumo se considera seguro de los límites habituales

, es un aditivo que realza el sabor a carne, su consumo se considera seguro de los límites habituales Benzoato de sodio , se utiliza para obtener alimentos más duraderos

, se utiliza para obtener alimentos más duraderos Exceso de cloruro de sodio, es la sal común

Riesgos del exceso de sodio para la salud

El consumo en exceso de sodio es una de las principales causas de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y padecimientos renales prevenibles.

Incluso, hay evidencia que sugiere que con ello se puede aumentar también el riesgo de desarrollar cáncer de estómago, osteoporosis u obesidad, como subraya un estudio difundido por el British Medical Journal, consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO).

En México, las enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte en 2025, con 177 mil 673 fallecimientos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).