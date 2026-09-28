Rutas MOBI en Cancún dejarán de ser gratuitas; conoce los métodos de pago

Unidades de la Ruta MOBI. Foto: Gobierno de Quintana Roo

Este lunes 28 de septiembre llega a su fin el periodo de servicio gratuito en la Ruta 27 del sistema MOBI, en Cancún. De ahora en adelante, las personas deberán pagar una cuota para utilizar este sistema de transporte público. A continuación te decimos cuáles son los métodos de pago disponibles.

¿Qué es la Ruta 27 del sistema MOBI en Cancún?

La Ruta 27 del Sistema MOBI comenzó a dar servicio desde el pasado 2 de septiembre. Durante las primeras semanas no se cobraba el pasaje, para que las personas se familiarizaran con el transporte, pero esto llegó a su fin el día de hoy.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Quintana Roo, la Ruta 27 Puente Nichupté tiene un recorrido total de 64.9 kilómetros, con cobertura en 155 colonias y un beneficio potencial para más de 156 mil personas.

Su trazo parte de Cielo Nuevo y continúa por Arco Norte, avenida Lak’in, avenida José López Portillo, avenida Nichupté, avenida Kabah y el Puente Nichupté, para ingresar al bulevar Kukulcán y retornar por el mismo corredor.

El objetivo es mejorar la movilidad de los habitantes de Cancún ofreciendo un servicio “moderno, integrado y pensado para las necesidades reales de la ciudad”.

El sistema MOBI crecerá durante este año y el que sigue, agregando nuevas rutas de servicio.

¿Cuáles son los métodos de pago del sistema MOBI en Cancún?

App MOBI: descarga la aplicación, registrate y genera un e-ticket sin ningún costo para que puedas pagar desde tu teléfono. En la misma app hay una opción para recargar saldo.

descarga la aplicación, registrate y genera un e-ticket sin ningún costo para que puedas pagar desde tu teléfono. En la misma app hay una opción para recargar saldo. Tarjeta MOBI: adquiérela y descárgala en establecimientos autorizados. El pasaje se descuenta de tu saldo en cada viaje.

adquiérela y descárgala en establecimientos autorizados. El pasaje se descuenta de tu saldo en cada viaje. Tarjeta de crédito o débito : pago contactless con tu tarjeta bancaria

: pago contactless con tu tarjeta bancaria Tarjeta Social: ofrece una tarifa especial de 10 pesos para estudiantes y adultos mayores pagarán; las personas con discapacidad tendrán gratuidad permanente.

¿Dónde comprar y recargar la Tarjeta MOBI?

Compra

Oxxo

7-Eleven

Abarrotes Dunosusa

GOmart

Recarga

Oxxo

7-Eleven

Six

Abarrotes Dunosusa

Willys

GOmart

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