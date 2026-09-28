México registra 284 homicidios en cuarta semana de septiembre; Edomex encabeza cifras con 47 casos

Foto: Cuartoscuro

Durante la cuarta semana de septiembre de 2026, México registró 284 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El Estado de México encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 47 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 132 homicidios, de los cuales 43 se registraron el viernes 25; 45 el sábado 26 y 44 el domingo 27 de septiembre.

La SSPC registró 284 asesinatos entre el lunes 21 de septiembre y el domingo 27 de septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 13.6 % respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 250.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Estado de México: 47

Homicidios por día y estados con más denuncias

21 de septiembre: 29

Edomex: 5

Guanajuato: 5

Baja California: 3

22 de septiembre: 45

Edomex: 15

Guanajuato: 4

Chihuahua: 3

23 de septiembre: 40

Edomex: 8

Guanajuato:3

Sinaloa: 2

24 de septiembre: 38

Sinaloa: 6

Edomex: 5

Baja California: 5

25 de septiembre: 43

Sinaloa: 7

Edomex: 5

Chihuahua: 4

26 de septiembre: 45

Edomex: 5

Sinaloa: 5

Tabasco: 5

27 de septiembre: 44

Sinaloa: 5

Edomex: 4

Guanajuato: 4

Total en la semana: 284

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 43 mil 194 homicidios dolosos.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la primera licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Posteriormente, Rocha volvió al cargo el viernes 21 de agosto de 2026 para después pedir licencia indefinida nuevamente.

Actualmente, Sinaloa está gobernada por Graciela Domínguez Nava.

Desde la primera licencia de Rubén Rocha Moya, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, en junio 115 y en agosto 113, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Febrero, cuando se denunciaron 104

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En lo que va de septiembre de 2026, Sinaloa ha registrado 101 homicidios.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Los cinco estados que concentran el mayor número de casos de homicidios en lo que va de septiembre son los siguientes:

Edomex: 106

Sinaloa: 101

Guanajuato: 96

Baja California: 77

Chihuahua: 64

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 12 mil 427 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 1079, seguido por Baja California con 1006 y Chihuahua con 961.

Guanajuato: 1079

Baja California: 1006

Chihuahua: 961

Sinaloa: 949

Estado de México: 808

Guerrero: 687

Morelos: 657

Michoacán: 602

Veracruz: 588

Jalisco: 581

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Baja California Sur: 44

Nayarit: 44

San Luis Potosí: 32

Durango: 30

Yucatán: 21

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