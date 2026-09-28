Presidente municipal de Salina Cruz es vinculado a proceso por violencia política contra mujer en Oaxaca

Procesan a alcalde de Salina Cruz por violencia política. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que vincularon a proceso al actual presidente municipal de Salina Cruz por su probable responsabilidad en el delito de violencia política contra mujeres en razón de género. Al respecto, explicaron que los hechos investigados ocurrieron en el proceso electoral 2023-2024.

Procesan a presidente municipal de Salina Cruz por violencia política

La Fiscalía General de Oaxaca informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de D.M.S., actual presidente municipal de Salina Cruz, por su probable responsabilidad en el delito de violencia política contra mujeres en razón de género.

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, la víctima está identificada con la iniciales Y. N. R., y los hechos investigados ocurrieron durante el pasado proceso electoral 2023-2024, cuando ambos aspiraban a la presidencia del municipio.

¿De qué se le acusa al presidente municipal de Salina Cruz?

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), el presidente municipal de Salina Cruz habría ejercido violencia política a través de una campaña mediática de desacreditación.

Esto mediante pagos a diferentes medios de comunicación para difundir mensajes y videos en contra de la víctima por su condición de mujer y limitar su participación política en la contienda electoral.

Al respecto, las autoridades locales explican que con estas publicaciones buscaba cuestionar la capacidad de la víctima para gobernar el municipio y hacían énfasis en que ella no era originaria de Salina Cruz, lo cual generó “un contexto de denostación en la contienda”.

Las investigaciones continúan en contra de edil

Por todo esto, la jueza de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del presidente municipal de Salina Cruz, y dictó medidas cautelares distintas a prisión.

Finalmente, indicaron que el proceso penal en su contra continúa, así como las investigaciones.

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