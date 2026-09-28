León XII y el conflicto de la Iglesia tras la independencia

Los procesos de independencia de América también generaron cambios dentro de la Iglesia católica. De acuerdo con la colaboración de Ramiro Escoto, el Papa León XII mantuvo una postura contraria a los movimientos independentistas, mientras las nuevas repúblicas enfrentaban dificultades para mantener su estructura eclesiástica.

En el caso de México, uno de los principales problemas fue la salida de varios obispos. El obispo Pedro José Fonte se negó a jurar fidelidad ante el nuevo gobierno y abandonó el país en 1823 para posteriormente establecerse en España.

México se quedó sin obispos

La situación se extendió a distintas diócesis. Según lo explicado en el video, Guadalajara quedó sin obispo en 1824; Sonora y Durango, en 1825, y Yucatán, en 1827. El obispo de Oaxaca también había partido hacia España.

La diócesis de Puebla mantuvo a Joaquín Pérez como obispo, pero tras su muerte, en 1829, México dejó de contar con esa figura eclesiástica.

La colaboración señala que, aunque León XII no modificó públicamente su postura frente a las independencias, en 1827 comenzó a nombrar nuevos obispos en Colombia, sin solicitar autorización a España.

León XII, Colombia y Fernando VII

La decisión generó una reacción del rey español Fernando VII, quien sostenía que la designación de obispos correspondía a su autoridad. El conflicto provocó tensión entre España y la Santa Sede y terminó con la expulsión del nuncio de Madrid.

En 1828, Simón Bolívar escribió al papa León XII desde Bogotá para agradecer los nombramientos. Para Ramiro Escoto, estos acontecimientos muestran una diferencia entre el discurso del pontífice y las decisiones que tomó ante la nueva realidad de las iglesias americanas.

“León XII nunca se retractó de lo que decía, pero actuaba de otra manera al darse cuenta que la realidad superaba su propio discurso.”

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