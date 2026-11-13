México vs Jamaica: fecha, hora, convocados y favorito para el primer partido oficial de Rafa Márquez con el Tricolor

Seleccion Mexicana lista para el juego vs Jamaica. Foto: AFP

La Selección Mexicana tendrá una prueba importante este sábado 14 de noviembre, cuando visite a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027.

El encuentro marcará el primer compromiso oficial de Rafael Márquez al frente del Tricolor, que buscará tomar ventaja en la eliminatoria y acercarse al Final Four del torneo.

El equipo mexicano llegará a Kingston con la intención de cambiar la imagen que dejó en sus últimos partidos amistosos, ahora, ante un rival que jugará en casa, Márquez tendrá que mostrar su propuesta futbolística en una competencia oficial.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Jamaica?

El partido Jamaica vs México se disputará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Kingston.

¿Cuándo es el Jamaica vs México? ¿Cuándo? sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. ¿A qué hora? 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. ¿En dónde? Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

Estadio Nacional de Kingston, Jamaica. Torneo: cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027.

El encuentro de vuelta se jugará el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio BBVA de Monterrey, donde se definirá qué selección avanza a la siguiente ronda.

¿Quién es el favorito para ganar Jamaica vs México?

México aparece como favorito en los momios para el partido de ida, las cifras colocan a la Selección Mexicana con una cuota de 1.62, mientras que el triunfo de Jamaica aparece en 4.70 y el empate en 3.70.

Sin embargo, el Tricolor no tendrá un compromiso sencillo. Jamaica contará con el respaldo de su afición y buscará aprovechar la localía para llegar con ventaja al partido de vuelta.

¿Quiénes son los convocados de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica?

Rafael Márquez convocó a 28 futbolistas para disputar los dos encuentros de los cuartos de final de la Nations League.

Entre los nombres que destacan están el regreso de Jesús Manuel “Tecatito” Corona y Alexis Vega, además del llamado de Armando León, delantero mexicano que milita en el NK Osijek de Croacia.

La convocatoria está integrada por:

Porteros

Raúl Rangel

Óscar García

Álex Padilla

Defensas

Johan Vásquez

César Montes

Israel Reyes

Jesús Orozco Chiquete

Jesús Gallardo

Diego Campillo

Kévin Álvarez

Mateo Chávez

Rodrigo Huescas

Mediocampistas

Gilberto Mora

Erick Sánchez

Santiago Sandoval

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Andrés Montaño

Delanteros

Roberto Alvarado

Armando León

Armando González

Santiago Giménez

Julián Quiñones

Jesús “Tecatito” Corona

Alexis Vega

Isaías Violante

¿Cómo llega la Selección Mexicana al partido?

El primer compromiso oficial de Rafael Márquez llega después de cuatro partidos amistosos en los que México no consiguió ni una victoria.

El Tricolor empató 1-1 frente a Colombia y Perú, además de sufrir derrotas ante Estados Unidos, por marcador de 3-0, y Chile, que ganó 2-0.

Estos resultados representan un antecedente para el nuevo cuerpo técnico, que ahora tendrá que buscar respuestas en un partido de eliminación directa.

Jamaica, por su parte, intentará hacer valer su condición de local. Uno de sus triunfos más recordados ante México ocurrió el 23 de julio de 2017, cuando venció 1-0 al Tricolor en las semifinales de la Copa Oro.

¿Dónde ver Jamaica vs México en vivo?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Claro Sports Premium.

¿Qué está en juego en Jamaica vs México?

La eliminatoria se disputará a dos partidos, México buscará conseguir un resultado favorable en Kingston para cerrar la serie en casa, en el Estadio BBVA de Monterrey.

El ganador del marcador global avanzará al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-2027 y obtendrá su clasificación a la Copa Oro 2027.

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