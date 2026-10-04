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¡Una noche para el olvido! Rafa Márquez sufre su primera goleada con México y a manos de Estados Unidos

| 22:42 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports

Rafa Márquez pierde con México en Glendale
Rafa Márquez sufrió su primer descalabro al frente de México | Imago7

La era de Rafael Márquez el frente de la Selección Mexicana sufrió su primer descalabro, luego de perder por goleada de 3-0 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona. El Tricolor tuvo una noche de pesadilla, luego de cometer varios errores en defensa que le costó el compromiso ante su acérrimo rival de la zona de Concacaf.

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