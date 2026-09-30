México vs Estados Unidos: fecha, hora y favorito para el tercer amistoso en la era de Rafael Márquez

México enfrenta a Estados Unidos. Foto: AFP

La Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos en su tercer partido de la era de Rafael Márquez, luego de empatar ante Colombia y Perú durante la Fecha FIFA.

El Tricolor tendrá ante el conjunto estadounidense una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria bajo la dirección de Márquez, quien recientemente asumió el cargo en este nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Estados Unidos? ¿Cuándo? Sábado 3 de octubre de 2026

¿A qué hora? 20:00 horas, tiempo del centro de México

20:00 horas, tiempo del centro de México ¿En dónde? State Farm Stadium

State Farm Stadium Tipo de partido: amistoso internacional

¿Cómo llega México al partido contra Estados Unidos?

La Selección Mexicana llega al encuentro después de conseguir dos empates en sus primeros partidos con Rafael Márquez.

El Tricolor debutó en esta etapa el 26 de septiembre, cuando empató 1-1 ante Colombia en Baltimore. Gilberto Mora marcó el gol de México en aquel encuentro.

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El Tricolor cierra septiembre manteniendo una racha que comenzó en enero: cuatro partidos ante selecciones sudamericanas y ninguna derrota 👀



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Posteriormente, el conjunto mexicano enfrentó a Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey, partido que también terminó 1-1. Víctor Guzmán fue el encargado de marcar para México.

De esta manera, el equipo dirigido por Márquez suma dos empates en sus primeros dos compromisos y buscará cerrar esta Fecha FIFA con una victoria frente a Estados Unidos.

¿Quién es favorito entre México y Estados Unidos?

De acuerdo con las cuotas de apuestas consultadas, Estados Unidos llega como favorito para el partido. Sin embargo, las cuotas pueden modificarse antes del inicio del encuentro y no representan una garantía sobre el resultado.

El contexto reciente de México es de dos empates, mientras que Estados Unidos llega a este partido después de conseguir una victoria sobre Perú.

Además, existe un antecedente reciente favorable para el conjunto mexicano. En la final de la Copa Oro 2025, México derrotó 2-1 a Estados Unidos para conquistar el título.

Ahora ambas selecciones volverán a encontrarse en un partido amistoso que servirá como parte de sus respectivos procesos de preparación.

México vs Estados Unidos, un nuevo capítulo del Clásico de Norteamérica

El duelo entre México y Estados Unidos volverá a enfrentar a las dos principales selecciones de Concacaf.

Para el Tricolor será, además, el tercer partido de Rafael Márquez como entrenador, después de los empates ante Colombia y Perú.

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