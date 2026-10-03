Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo empatan 0-0 y protagonizan bronca tras el partido

Bronca tras Correcaminos vs Cruz Azul Hidalgo Foto: Cuartoscuro

El duelo entre Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo terminó 0-0, pero la tensión aumentó después del silbatazo final, cuando jugadores del conjunto tamaulipeco se enfrentaron verbalmente con integrantes de la Máquina durante la celebración del empate.

¿Qué pasó al final del Correcaminos vs Cruz Azul Hidalgo?

Correcaminos presionó durante los últimos minutos en busca del gol, pero no pudo conseguir la victoria ante su afición debido, entre otros factores, a la actuación del portero Bruno Salgado.

Al finalizar el partido, el técnico de Cruz Azul Hidalgo, Esteban Landazábal, ingresó al terreno de juego para felicitar y abrazar a sus jugadores por el resultado obtenido con dos hombres menos.

Algunos integrantes de Correcaminos se acercaron al entrenador y comenzaron a intercambiar palabras con él. Landazábal continuó con la celebración junto a su plantilla, mientras la situación comenzó a subir de tono.

El entrenador de Cruz Azul Hidalgo quiso hacer un Klopp entrando a festejar y a abrazar a sus jugadores luego del empate (?)



Solo ocasionó la bronca https://t.co/SdZGfvljDk pic.twitter.com/rN2NnY35Sq — History Liga MX (@History_LigaMX) October 3, 2026

Landazábal recibió tarjeta roja tras el silbatazo final

Videos difundidos en redes sociales muestran a Esteban Landazábal, quien vestía una sudadera blanca, saludando y celebrando con sus futbolistas.

En las imágenes, el entrenador pasa cerca de algunos jugadores rivales, aunque no se aprecia claramente una provocación hacia ellos.

Posteriormente, el árbitro central, Alexis Portillo, mostró la tarjeta roja al técnico de Cruz Azul Hidalgo.

La decisión se produjo mientras continuaba la celebración del conjunto celeste y, posteriormente, se registró un conato de bronca entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Equipos dialogaron para calmar la situación

La confrontación involucró a distintos integrantes de ambos clubes, aunque finalmente la situación fue controlada y representantes de los dos equipos dialogaron para evitar que el incidente pasara a mayores.

Además de las dos expulsiones registradas durante el partido, la tarjeta roja mostrada a Landazábal podría tener consecuencias disciplinarias para el siguiente encuentro, aunque será la autoridad correspondiente la que determine la sanción.

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