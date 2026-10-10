Huracán Simon: prevén impacto entre La Huerta y Tomatlán, Jalisco, este domingo

Prevé que Simon llegue Jalisco este domingo 11 de octubre. Foto: Cuartoscuro

El huracán Simon, que se mantiene en categoría 4, podría impactar la costa de Jalisco durante la mañana de este domingo 11 de octubre, entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. Ante el pronóstico, las autoridades llamaron a suspender actividades no esenciales y a permanecer en casa en zonas de riesgo de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el fenómeno registra vientos máximos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 km/h. Además, se prevén lluvias extraordinarias superiores a 250 milímetros en Michoacán, Colima y Jalisco.

🌀 Aviso especial #7 por huracán #Simon, categoría 4

10 oct 2026 | 15:00 hrs.



Se localiza a 165 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y a 190 km de las costas de Cihuatlán, Jalisco. Se desplaza al norte a 4 km/h con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas superiores.… pic.twitter.com/CvZBkWme1W — Protección Civil JAL (@PCJalisco) October 10, 2026

¿Dónde podría impactar el huracán Simon?

La CNPC prevé que el huracán Simon toque tierra en la zona comprendida entre La Huerta y Tomatlán, municipios ubicados en la costa de Jalisco. El posible impacto está previsto para las primeras horas del domingo 11 de octubre, de acuerdo con el pronóstico difundido por las autoridades.

La Huerta cuenta con más de 23 mil habitantes distribuidos en 108 localidades, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su cabecera municipal tiene alrededor de 7 mil 954 habitantes.

Entre sus principales actividades económicas se encuentran la agricultura y la ganadería. En el sector agrícola destacan los cultivos de mango, papaya, limón, sandía y tamarindo.

Por su parte, Tomatlán se encuentra en la región de Costalegre y cuenta con 36 mil 316 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI. Sus principales actividades económicas incluyen las actividades agropecuarias, la pesca, la acuicultura y el comercio.

¿Qué municipios deben suspender actividades por el huracán Simon?

Como medida preventiva ante las lluvias, los vientos y el posible impacto del fenómeno, las autoridades anunciaron la suspensión temporal de la movilidad para actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre en las zonas señaladas.

La medida busca reducir la exposición de la población a inundaciones, deslaves, lluvias intensas, vientos fuertes y posibles afectaciones a las vías de comunicación.

Los municipios mencionados por las autoridades son los siguientes:

Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende

Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala

Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala Michoacán: Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas

Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla

La suspensión de actividades se mantendrá durante el paso del huracán Simon, considerado por las autoridades como el periodo de mayor riesgo. Las actividades podrán reanudarse cuando las autoridades competentes determinen que existen condiciones de seguridad para la población.

¿Qué riesgos provocará el huracán Simon?

Laura Velázquez advirtió que las precipitaciones podrían superar los 250 milímetros en Michoacán, Colima y Jalisco. Estas condiciones pueden ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos.

Por ello, las autoridades de Protección Civil, junto con personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales, hicieron un llamado a la población para seguir las indicaciones oficiales.

Ante el acercamiento del huracán "Simon" y su desarrollo hacia las costas de Jalisco, se informa a la población que ya están instalados refugios temporales para brindar resguardo a quienes viven en zonas de riesgo.



📍Consulta las siguientes postales con el listado de los… pic.twitter.com/nOl5aKKXex — Protección Civil JAL (@PCJalisco) October 10, 2026

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Permanecer en casa desde las 16:00 horas de este sábado, siempre que se cuente con un lugar seguro

Evacuar las zonas de alto riesgo y trasladarse a refugios temporales cuando las autoridades lo indiquen

Suspender actividades comerciales, recreativas y no esenciales

Evitar circular por carreteras, caminos y vialidades, especialmente en zonas cercanas a ríos y arroyos

Mantenerse informado sobre la evolución del huracán y atender las indicaciones de Protección Civil

Las autoridades pidieron prestar atención a los avisos relacionados con las lluvias, los vientos y las posibles inundaciones, así como evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a las personas.

El pronóstico de impacto entre La Huerta y Tomatlán se mantiene sujeto a la evolución del fenómeno. Por ello, las autoridades exhortaron a los habitantes de los municipios incluidos en las medidas preventivas a atender los comunicados oficiales durante el paso de Simon.

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