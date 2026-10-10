¿A qué hora pelea Penta en Money in the Bank 2026? Horario y dónde ver en México

¿Penta ganará? Foto: Getty Images

Penta “Zero Miedo” buscará conquistar el maletín de Money in the Bank 2026 este sábado 10 de octubre, cuando participe en una de las luchas principales de la función de WWE. El luchador mexicano se enfrentará a otras cinco superestrellas en un combate de escaleras que podría darle una oportunidad por un campeonato mundial.

El luchador originario de Ecatepec, Estado de México, buscará aprovechar esta oportunidad para acercarse a un campeonato mundial en WWE.

¿A qué hora empieza Money in the Bank 2026?

TONIGHT at #MITB:



OWENS | PUNK | EVANS | PENTA | BREAKKER | TRICK



Which one of these men will climb the ladder to retrieve the Money in the Bank contract? 🪜💼



📺 #MITB streams LIVE at 6PM ET/3PM PT on the @espn App with ESPN Unlimited! pic.twitter.com/tpH2R5KIVb — WWE (@WWE) October 10, 2026

El evento Money in the Bank 2026 se celebrará este sábado 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

La función principal comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México; si bien, hasta el momento, WWE no ha publicado un horario específico para el combate masculino de Money in the Bank, con base en funciones anteriores, Penta podría estar en el ring a las 18:00 horas tiempo México.

¿Contra quién pelea Penta en Money in the Bank?

Penta participará en la lucha masculina de escaleras de Money in the Bank, en la que se enfrentará a:

CM Punk

Kevin Owens

Trick Williams

Bron Breakker

Je’Von Evans

Los seis luchadores intentarán descolgar el maletín suspendido sobre el ring y quien lo consiga obtendrá un contrato que le permitirá disputar un campeonato mundial en el momento que elija durante el siguiente año.

El mexicano consiguió su lugar en esta lucha tras vencer a Dominik Mysterio y Dragon Lee en un combate clasificatorio de Monday Night Raw. De esta manera, tendrá la oportunidad de competir por uno de los premios más importantes de la WWE.

¿Dónde ver a Penta en Money in the Bank 2026?

En México, Money in the Bank 2026 podrá seguirse en vivo a través de Netflix, de acuerdo con la información oficial de WWE. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante la aplicación de ESPN con un plan ESPN Unlimited.

Además de la lucha por el maletín masculino, la cartelera contempla el combate femenino de escaleras.

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