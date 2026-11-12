Dólar cotiza en 18.61 pesos este jueves 12 de noviembre de 2026

Valor del peso ante el dólar y otras monedas. Foto: Cuartoscuro

El precio del dólar este jueves 12 de noviembre de 2026 se cotizó en 18.61 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 12 de noviembre de 2026?

El Banco de México informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6192 M.N. (dieciocho pesos con seis mil ciento noventa y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los Estados Unidos.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará durante el día en que se haga el pago, conforme a la cotización de cada divisa contra el dólar de los EE. UU. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el valor publicado por el Banco de México hasta el miércoles 11 de noviembre.

Dólar equivale a 18.6192 pesos



equivale a 18.6192 pesos Euro equivale a 20.7353 pesos



equivale a 20.7353 pesos Yen japonés equivale a 0.1170 pesos



equivale a 0.1170 pesos Libra esterlina equivale a 24.7812 pesos



equivale a 24.7812 pesos Yuan chino equivale a 2.7920 pesos

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