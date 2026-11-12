Renuncia hijo de Guadalupe Taddei como secretario particular del gobernador de Sonora

Foto: Especial

Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó su renuncia al cargo de secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

El ahora exfuncionario inició su trayectoria dentro de la administración estatal como consejero jurídico del Gobierno de Sonora, puesto que ocupó antes de ser designado secretario particular del mandatario sonorense.

De acuerdo con la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, Piñeda Taddei percibía una remuneración mensual de aproximadamente 138 mil pesos por sus funciones dentro del Gobierno del Estado.

Mientras que su salida ocurre en medio de señalamientos públicos relacionados con personas cercanas a la familia Taddei, luego de que trascendieran advertencias atribuidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un posible congelamiento de cuentas bancarias de personas allegadas a la presidenta del INE.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente que la renuncia de Piñeda Taddei esté relacionada con dichos señalamientos, ni que exista una medida de congelamiento de cuentas en su contra.

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