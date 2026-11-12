Morena busca debilitar al INE y preparar su centralización tras escándalos de corrupción: Cullen

El desgaste en la imagen del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la crisis institucional que atraviesa, se debe a los nombramientos irregulares, recortes presupuestales, imposición de elecciones de último minuto, como la judicial, y los señalamientos de corrupción en torno a Guadalupe Taddei, asegura Alejandra Cullen, quien recuerda que son los ciudadanos quienes organizan las casillas y cuentan los votos, advirtiendo que estas fallas en la dirigencia colocan al órgano en un estado crítico de credibilidad.

Asimismo, para Noticias en Claro, la analista cuestiona la estrategia del oficialismo por intentar deslindarse culpando no solo a Taddei, sino retrocediendo hasta exfuncionarios como Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, arremetiendo contra el mismo instituto que validó sus triunfos electorales. Además, advierte que esta campaña de descalificación responde a un proyecto político de fondo para debilitar al INE y justificar su eventual desaparición o centralización bajo el control de la Secretaría de Gobernación, tal como se intentó en el sexenio anterior. Señala que, al no gustarle los órganos autónomos, el gobierno federal utiliza tanto los escándalos del pasado como el argumento del alto costo presupuestal para preparar el terreno hacia una próxima reforma electoral.

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