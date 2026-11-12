Jueves nublado para la CDMX, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas
Para hoy se esperan temperaturas máximas de 21 a 23 grados, con mínimas de 11 a 13 grados.
Este jueves 12 de noviembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado y ambiente templado con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy la CDMX tendrá cielo nublado y ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México durante la mañana, con ambiente templado y cielo nublado por la tarde.
De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 21 a 23 °C.
- Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
- Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
¿Cómo estará el clima este viernes en la CDMX?
Por otro lado, para este viernes se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla por la mañana, con ambiente templado durante la tarde.
Además de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, acompañados de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 21 a 23 °C.
- Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
- Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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