Jueves nublado para la CDMX, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas

Foto: Cuartoscuro

Este jueves 12 de noviembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado y ambiente templado con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy la CDMX tendrá cielo nublado y ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México durante la mañana, con ambiente templado y cielo nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes en la CDMX?

Por otro lado, para este viernes se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla por la mañana, con ambiente templado durante la tarde.

Además de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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