Capturan en Tequila al “Chucky 69” estadounidense buscado por red de pornografía infantil

Foto: Especial

Elementos de la Policía de Jalisco capturaron a un ciudadano estadounidense de 45 años, identificado como Adalberto Rodríguez, alias el “Chucky 69”, acusado de controlar una red internacional de pornografía infantil y de abuso sexual de menores.

El detenido, buscado desde abril de 2017 en el estado de Arizona, fue localizado en la colonia Texcalame de este Pueblo Mágico gracias al intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos y al trabajo de la Comisaría de Inteligencia. Operaba en California, Texas, Guerrero, Chapala, Tequila, Puerto Vallarta, Haití, Honduras, Colombia y Canadá.

En 2023 fue juzgado en ausencia y condenado a 50 años de prisión. Enfrenta dos cargos por exhibición indebida y diez por conducta sexual con una menor de 12 años, además de abuso sexual continuo de un menor. Según datos preliminares, presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película de terror para atraer a menores de edad.

La Unidad de Drones y la Policía Cibernética trazaron un perímetro de movimiento del objetivo. Al operativo se sumaron la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana y el Escuadrón Aerotáctico Titán.

En tanto que, una vez confirmada su identidad, fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM) y posteriormente al Aeropuerto Internacional de Guadalajara en un vehículo táctico ligero Goliat, para su entrega a autoridades estadounidenses.

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