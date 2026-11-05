¿Podrán los demócratas cambiar el rumbo de Estados Unidos?

La victoria electoral de los demócratas en Estados Unidos podría complicar los planes del presidente Donald Trump en materia migratoria, al abrir la posibilidad de frenar presupuestos, revisar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y exigir cuentas a sus funcionarios.

Así lo explicó la doctora Eunice Rendón, especialista en políticas públicas, migración y seguridad, en entrevista para Unotv.com

“Fue un mensaje a Donald Trump, del poder del voto hispano”, señaló Rendón.

México podría aprovechar el nuevo escenario político

En cuanto a la relación bilateral, Rendón señaló que los resultados electorales representan una oportunidad para que México recupere el diálogo con legisladores estadounidenses.

“Donald Trump le puede bajar dos rayitas a la presión que ha tenido con la presidenta de México, con el gobierno mexicano”, sostuvo.

También consideró que Trump podría reducir la presión sobre el Gobierno mexicano en asuntos de seguridad, narcotráfico y fentanilo, debido a los cuestionamientos que enfrentará en el Congreso.

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