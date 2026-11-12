Estudiantes crean boya inteligente para detectar la contaminación en cenotes de Yucatán

Los cenotes de la península de Yucatán, una de las principales reservas de agua subterránea del país, enfrentan una amenaza silenciosa: la contaminación provocada por descargas residuales, desechos de granjas porcícolas, fertilizantes agrícolas y el crecimiento urbano. Ante ello, estudiantes crearon una boya inteligente.

La situación se complica debido a la composición del suelo de la región. La roca caliza permite que el agua se infiltre rápidamente al subsuelo y arrastre contaminantes que pueden alcanzar estos cuerpos de agua.

“Las granjas porcícolas, esa filtración de desechos que se generan, llegan a estos cuerpos de agua, dañándolos. Y si no se tiene este monitoreo, no lo sabemos” Rafael Ferruzca / estudiante Ingeniería y Sistemas Computacionales

Frente a este desafío, estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida (TecNM) desarrollaron Flotaya, una boya inteligente diseñada para monitorear la calidad del agua en cenotes y generar información sobre posibles alteraciones ambientales.

El dispositivo integra sensores capaces de medir cuatro indicadores clave: pH, conductividad, turbidez y temperatura. Con estos datos, es posible detectar cambios en las condiciones del agua y dar seguimiento a su estado.

“El dispositivo funciona mediante los sensores multiparámetros, que recolectan los datos; se tiene previsto que se utilice 6 horas antes de la exposición de personas y 6 horas después de la exposición de personas. Al hacer estas personas las mediciones, la boya va recopilando los datos” Daniel Cauich / estudiante Ingeniería Biomédica

Con este proyecto, jóvenes yucatecos apuestan por la tecnología para contribuir a la conservación de los cenotes, un ecosistema fundamental para el abastecimiento de agua, la biodiversidad y la actividad turística de la región. Esperan pronto implementarla para el monitoreo de la región.

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