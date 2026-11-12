¿Por qué Morena busca deslindarse de Guadalupe Taddei?

Morena no sabe qué hacer con Guadalupe Taddei… pero sí sabe qué decir de ella… tras los videos con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, figuras del partido se reunieron en Gobernación, según versiones periodísticas… de ahí salió una estrategia: culpar a Lorenzo Córdova, hablar de contratistas con décadas de operación y atribuir la llegada de Taddei a una tómbola.

El 5 de noviembre, diputados morenistas reprodujeron ese guion en redes… la presidenta Sheinbaum fijó la línea: a Morena no se le puede responsabilizar… y quien cuestiona, desacredita al INE… la tómbola explica el sorteo… no explica quién puso a Taddei en la urna… Morena la eligió, la elogió, le dio facultades y ahora organiza su deslinde.

Los señalamientos no son una sentencia… pero ¿por qué la fiscalía espera a la Auditoría en lugar de abrir una carpeta por los videos? El azar no rinde cuentas… quienes ejercen el poder, sí.

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