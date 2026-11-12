Estados Unidos extiende su muro acuático contra migrantes entre Coahuila y Texas

El gobierno de Estados Unidos inició la ampliación del muro flotante sobre el río Bravo, en la frontera entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas.

Al menos un centenar de boyas fueron descargadas para reforzar esta barrera acuática, que se extenderá a lo largo de 160 kilómetros, desde la Presa Internacional La Amistad hasta el poblado de Normandy, en el condado de Val Verde, Texas. La medida forma parte de la operación estadounidense “Estrella Solitaria”, orientada a frenar los cruces irregulares.

Los trabajos arrancan en un contexto marcado por las recientes elecciones intermedias en Estados Unidos y mientras la Pastoral Migratoria de la Diócesis de Saltillo proyecta la llegada de hasta 500 migrantes a Coahuila en los próximos dos meses, provenientes de nuevas caravanas centroamericanas. Sin embargo, el Gobierno local aseguró que no cuenta con información oficial que confirme ese escenario.

“Yo creo que hay esa interpretación en el imaginario público, ¿no? Pero no tenemos ninguna información, ningún antecedente oficial que nos pueda ratificar esta creencia” Oscar Pimente / secretario de Gobierno, Coahuila

Aun así, las autoridades estatales anunciaron el reforzamiento de operativos coordinados para mantener el control del flujo migratorio y evitar afectaciones en la relación bilateral y en el intercambio comercial con Estados Unidos.

“En Coahuila la intención es que podamos controlar el flujo migratorio para evitarnos problemas en lo que tiene que ver con el intercambio económico México-Estados Unidos” Oscar Pimente / secretario de Gobierno, Coahuila

Del lado estadounidense, el Departamento Militar de Texas mantiene el despliegue de cercos de alambre y la construcción de infraestructura fronteriza como parte de su estrategia para contener los cruces ilegales y combatir el crimen transnacional.

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