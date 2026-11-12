Juez suspende audiencia del “R2”; medicamentos le impidieron declarar desde el hospital

Foto: Especial

La audiencia inicial de Rafael “N”, alias el “R2”, presunto líder de la célula criminal “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue suspendida luego de que el juez determinara que no se encontraba en condiciones de participar en el proceso.

De acuerdo con fuentes presentes en la diligencia, la somnolencia provocada por los analgésicos que recibe tras resultar herido durante su captura impidió que pudiera mantenerse consciente el tiempo suficiente para intervenir en la audiencia.

El presunto delincuente se enlazó por videoconferencia desde una cama del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, donde permanece en terapia intensiva. Apareció con el brazo derecho vendado y apoyo de oxígeno, mientras médicos advirtieron que difícilmente lograría permanecer despierto más de una hora.

Ante este escenario, el juez resolvió aplazar su participación y continuar la audiencia con los otros 20 detenidos relacionados con el caso, entre ellos trabajadores de un restaurante y músicos.

Mientras tanto, un operativo integrado por elementos de la Marina, Guardia Nacional y Ejército mantiene resguardado el hospital donde permanece internado.

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