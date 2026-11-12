Frente frío 5 bajará la temperatura y causará lluvias este jueves en todo el país

Foto: Cuartoscuro

Este jueves 12 de noviembre de 2026, el frente frío 5 se extenderá sobre la frontera noreste del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, y chubascos en la Mesa Central, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Además, la masa de aire frío asociada al frente generará viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), además de descenso de las temperaturas vespertinas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la región, y el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente y sur del territorio nacional.

De igual forma, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en combinación con la corriente en chorro polar, propiciará rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en la península de Baja California.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz Puebla Oaxaca

: Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : San Luis Potosí Querétaro Hidalgo

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nuevo León Tamaulipas Guanajuato Tabasco Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Chihuahua Coahuila Durango Zacatecas Aguascalientes Jalisco Michoacán Guerrero Estado de México Ciudad de México Tlaxcala

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur Sinaloa Nayarit Colima Morelos

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 30 a 35 °C : Baja California Sur, Sonora (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : costa de Veracruz, así como el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : costa de Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California y costa de Veracruz. 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como el golfo de Tehuantepec.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo nublado y ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México durante la mañana, con ambiente templado y cielo nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes se espera que el frente frío 5 se desplace sobre el litoral del Golfo de México, originando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras su masa de aire frío generare viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y un descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro.

Toda vez que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste, en interacción con un nuevo frente frío y la corriente en chorro polar, ocasionará rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, además de probabilidad de caída de aguanieve en sierras de Baja California.

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