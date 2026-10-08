El dólar cotiza en 17.97 pesos este jueves 8 de octubre

Dólar. Foto: Cuartoscuro.

El precio del dólar este jueves 8 de octubre de 2026 se cotizó en 17.97 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 8 de octubre de 2026?

El Banco de México informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.9780 M.N. (diecisiete pesos con nueve mil setecientos ochenta diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los Estados Unidos.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará durante el día en que se haga el pago, conforme a la cotización de cada divisa contra el dólar de los EE. UU. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con valor publicado por el Banco de México hasta el miércoles 7 de octubre.

Dólar equivale a 17.9780 pesos



equivale a 17.9780 pesos Euro equivale a 20.1192 pesos



equivale a 20.1192 pesos Yen japonés equivale a 0.1136 pesos



equivale a 0.1136 pesos Libra esterlina equivale a 23.7615 pesos



equivale a 23.7615 pesos Yuan chino equivale a 2.6804 pesos

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