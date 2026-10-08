COLA 2027: qué debes revisar si cobras Seguro Social y sigues trabajando

El COLA 2027 aumentará los pagos del Seguro Social. Foto: Envato

Quienes reciben beneficios del Seguro Social y continúan trabajando en 2027 deben verificar si sus ingresos superan el límite anual establecido por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), la agencia federal que administra estos pagos.

Aunque el Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) aumentará los beneficios para 2027, los trabajadores que no tengan la edad plena de jubilación podrían ver retenida parte de su pago si ganan más de la cifra permitida, como explica la SSA en su página sobre trabajo y beneficios.

¿Cómo funciona el límite de ingresos?

La SSA aplica una prueba de ingresos a quienes reciben beneficios de jubilación o sobrevivientes antes de alcanzar la edad plena de jubilación y continúan trabajando, según los montos exentos oficiales.

En 2026, el límite es de 24 mil 480 dólares anuales. Por cada 2 dólares que superen esa cifra, la SSA retiene 1 dólar de los beneficios.

Para 2027, las estimaciones sitúan el límite entre 25 mil 440 y 25 mil 680 dólares, según proyecciones basadas en el crecimiento salarial nacional que publica la SSA en su página de montos exentos.

¿Quiénes están sujetos a esta prueba?

La prueba de ingresos aplica solo a personas que reclamaron beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación, que es 67 años para quienes nacieron en 1960 o después, según la guía de edad plena de la SSA.

Si cumpliste 67 años en 2026 o antes, puedes ganar cualquier cantidad sin que la SSA retenga tus beneficios, como explica la SSA en su documento sobre límites de ingresos.

¿Qué pasa si supero el límite?

Si tus ingresos superan el límite anual, la SSA no te quita el beneficio permanentemente.

La agencia retiene pagos mensuales hasta cubrir el monto excedente y, una vez que alcanzas la edad plena de jubilación, la SSA recalcula tu beneficio y te paga una cantidad mayor para compensar los meses retenidos.

La SSA cuenta solo los salarios de tu empleo o tu ingreso neto si trabajas por cuenta propia, según el documento oficial de la SSA.

Se incluyen bonos, comisiones y pago de vacaciones, pero no cuentan ingresos por inversiones, pensiones privadas, ganancias de lotería u otros ingresos no laborales, según la guía completa de la SSA.

¿Debo reportar mis ingresos a la SSA?

Si trabajas mientras recibes beneficios, debes informar tus ingresos estimados a la SSA para evitar pagos excesivos que luego debas devolver. Esto permite que la agencia calcule correctamente si habrá retenciones, como explica el documento sobre reporte de ingresos.

Puedes usar la calculadora de beneficios mientras trabajas en el sitio de la SSA para estimar cómo tus ingresos afectarían tus pagos. También puedes consultar laguía oficial sobre trabajar mientras recibes beneficios para entender las reglas completas.

¿Vale la pena seguir trabajando?

Para muchos, sí, según la explicación de la SSA sobre recálculos.

Aunque la SSA retenga parte de tus beneficios temporalmente, esos meses retenidos se traducen en un beneficio mensual mayor.

Esto una vez que alcanzas la edad plena de jubilación, como indica la guía completa de la SSA.

Además, si tu año de ingresos actuales es uno de tus 35 años con mayores ganancias, la SSA recalculará tu beneficio.

La clave es planificar y luego:

Estimar tus ingresos anuales

Comparar con el límite proyectado

Si ya estás cerca del límite, puedes coordinar con tu empleador los pagos extras para evitar retenciones innecesarias, como explica la guía sobre trabajo y beneficios.

¿Cuándo se anuncia el COLA 2027?

La SSA anunciará el COLA oficial de 2027 el 14 de octubre de 2026, después de que el Departamento de Trabajo publique los datos de inflación de septiembre, según el calendario oficial de COLA. El ajuste entrará en vigor con los pagos de enero de 2027, como indica la página de anuncios de COLA.

Las proyecciones actuales sitúan el COLA entre 3.4% y 3.6%, lo que representaría el aumento más alto en 4 años, según las estimaciones de la SSA.