La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de octubre de 2026

En su intervención en la mañanera, Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana de Aviación, presenta los avances de la aerolínea desde su operación.

Señala que en este año se han incorporado cinco aeronaves más, con lo que suman un total de 10. Precisa que a partir del mes de junio se ha incrementado en un 83% la oferta de asientos.

Sostiene que desde el inicio de operaciones de la aerolínea ha transportado un millón 276 mil 152 pasajeros. En lo que va del año, manifiesta, ha incrementado en el transporte de pasajeros en un 31% en comparación con 2025.

También precisa que Mexicana de Aviación ha transportado mil 314.90 toneladas de carga. Puntualiza que se ha incrementado el transporte de carga en un 23% en lo que va del 2026, en comparación con el año pasado.

Destaca que se han generado 847 empleos directos y 7 mil 202 empleos indirectos.