Juan Espinoza Jiménez: perfil del obispo de Aguascalientes tras oferta de 40 mil pesos por “madrugarlo”

Obispo Monseñor Juan Espinoza Jiménez. Foto: Diócesis Ags Oficial

La diócesis de Aguascalientes y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reaccionaron con preocupación luego de que en redes sociales circuló una publicación en la que se ofrecía una recompensa de 40 mil pesos para “madrugar” o agredir físicamente al obispo Monseñor Juan Espinoza Jiménez.

La supuesta amenaza, atribuida al creador de contenido José Lápiz, ocurre en medio de tensiones por posicionamientos sociopolíticos del obispo, llevó a la comunidad eclesiástica a condenar los discursos de odio. Por su parte, Monseñor Espinoza Jiménez declaró mantenerse “tranquilo y sereno” ante la situación, encomendando la seguridad de la región a las autoridades competentes.

¿Quién es Monseñor Juan Espinoza Jiménez?

Origen y formación sacerdotal

Nacido el 11 de mayo de 1965 en La Piedad, Michoacán, Juan Espinoza Jiménez realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Morelia. Fue ordenado sacerdote en 1993, iniciando su labor académica y pastoral en el ámbito de la formación teológica y el acompañamiento juvenil.

Trayectoria internacional y liderazgo episcopal

VIII Obispo de Aguascalientes: El Papa Francisco lo nombró titular de la Diócesis de Aguascalientes a finales de 2021, tomando posesión oficial de la sede episcopal en febrero de 2022.

Servicio en la Curia y el CELAM: Cuenta con una amplia trayectoria internacional; sirvió en la Sede Apostólica en Roma dentro del Consejo Pontificio para los Laicos y fue nombrado Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) para el periodo 2015-2019, coordinando proyectos pastorales a nivel continental.

Obispo Auxiliar de Morelia: En 2010, el Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Morelia, cargo que desempeñó durante más de una década.

Clima de tensión y postura de la Iglesia

Monseñor Juan Espinoza Jiménez se ha caracterizado por emitir opiniones sobre la realidad social, la seguridad y la gobernanza en la entidad. Las recientes declaraciones y la condena de las amenazas por parte de distintos sectores de la sociedad ponen de manifiesto el debate actual sobre la libertad de expresión, los límites del discurso en plataformas digitales y la protección a líderes sociales y religiosos en México.

Las autoridades diocesanas y grupos de la sociedad civil han exhortado a no normalizar los mensajes que inciten a la violencia ni pongan en riesgo la integridad física de ninguna persona.

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