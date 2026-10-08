Muere Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio

Muere la hija de Paquita la del Barrio Foto: Cuartoscuro

Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, murió este miércoles 7 de octubre, a poco más de un año del fallecimiento de su madre, según informó el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de su muerte ni mayores detalles sobre lo ocurrido.

“Lamentamos profundamente su partida. El H. Ayuntamiento de Alto Lucero expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, ante su sensible fallecimiento” se lee en el comunicado.

En el comunicado se solidarizan con la familia, deseándoles fuerza y una pronta resignación ante esta nueva pérdida.

¿Quién era Martha Elena Martínez Viveros?

Martha Elena Martínez Viveros, pese a ser hija de una de las artistas más reconocidas dentro del regional mexicano, como lo fue Paquita la del Barrio, prefirió mantener gran parte de su vida un perfil alejado de los reflectores del entretenimiento.

Cabe destacar que la mujer no era hija biológica de la cantante, aunque sí compartían lazos sanguíneos, pues era hija biológica de uno de los hermanos de Paquita.

La artista llegó a mencionar públicamente que ella era su sobrina, a quien adoptó después de regresar a su pueblo y encontrarla enferma, pidiendo a su hermano que le permitiera llevársela para poder hacerse cargo de ella.

Cabe señalar que las autoridades solo confirmaron la muerte de Martha Elena, pero no dieron a conocer mayores detalles sobre las causas, por lo que no se sabe qué fue lo que provocó el fallecimiento de manera oficial.

Asimismo, señalar que una de las últimas apariciones públicas de la mujer fue precisamente durante las despedidas de Paquita la del Barrio en 2025, después de que se diera a conocer su fallecimiento.

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